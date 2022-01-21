Чеченские чиновники показали видео с матерью Янгулбаева

21 января 2022, 23:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На распространённых властями Чечни видеороликах мать юриста северокавказского отделения "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева заявляет, что с ней обращаются хорошо и она обеспечена уколами инсулина и другими необходимыми лекарствами. Мама находится в тяжелом состоянии, заявил правозащитник, комментируя видео.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря 2021 года "Комитет против пыток" сообщил, что жена федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарема Янгулбаева (также упоминается как Мусаева) была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, код региона на которых соответствовал Чечне. 20 января международная правозащитная организация Amnesty International призвала освободить мать Абубакара Янгулбаева. 21 января юристы "Комитета против пыток" пожаловались на бездействие прокуратуры после похищения Янгулбаевой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в достоверности похищения. Глава Чечни сегодня подтвердил, что Зарема Янгулбаева доставлена в Грозный и заявил, что женщина уже "заработала себе статью". Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей", пригрозил Кадыров.

Практика похищения людей чеченскими силовиками распространяется по регионам России, заявил депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев, потребовав от главы ФСБ проверки в связи с похищением Заремы Янгулбаевой. Ее жизнь в опасности - она осталась без уколов инсулина, которые необходимы ей несколько раз в день, говорится в петиции "Комитета против пыток".

Видео встречи с матерью Абубакара Янгулбаева опубликовал сегодня на своей странице в Instagram уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

"Сегодня (21 января) встретился с Заремой Мусаевой, которую сотрудники правоохранительных органов доставили для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Убедился, что по отношению к ней были соблюдены все нормы закона. Сама Зарема Мусаева сообщила, что получила необходимые лекарства и её жизни и здоровью ничего не угрожало", - сообщил он в аннотации к видеоролику.

Солтаев также указал, что "правоохранители выполнили свою работу строго в рамках закона". "Они выехали на место по факту вынесения следователем постановления о приводе Мусаевой в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества", - сообщил он.

На видео Солтаев задает вопрос: "Они лекарства купили вам по пути?" В ответ Мусаева, которая сидит на стуле, кивает головой, закрывая глаза, и медленно, с трудом говорит: "И лекарства купили. Я и укололась, и выпила. Никакого насилия".

Солтаев пообещал Зареме, что ее осмотрит врач.



Видеоролик, где приводится другой фрагмент беседы омбудсмена с Заремой Мусаевой, также опубликован на странице grozny_inform в Instagram. На нем она, отвечая на вопросы Солтаева, говорит, что силовики вели себя с ней "очень хорошо". "Не холодно вам было?" - спрашивает омбудсмен. Зарема отрицательно качает головой и говорит: "Нет". На вопрос Солтаева, проявляет ли к ней следователь грубость, она также отвечает отрицательно. Часть вопросов чиновник задает ей на чеченском языке, Мусаева также произносит ответы частично на чеченском.

Абубакар Янгулбаев, комментируя видеоролики с матерью, отметил, что она находится в тяжелом состоянии. "Я знаю свою мать, и сейчас на видео она в очень тяжелом состоянии и просто никакая", - привел его слова "Комитет против пыток" в своем Telegram-канале.

Напомним, в декабре 2021 года юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне о похищении своих 37 родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. “Кавказский узел” составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Янгулбаевой, по состоянию на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".