Юристы связали увольнение полицейских в Дагестане с нарушением закона

21 января 2022, 16:55

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Увольнение участников драки полицейских в Махачкале соответствует тяжести проступка, отметили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты. По их мнению, закон "О службе в органах внутренних дел РФ" и Трудовой кодекс разрешают уволить не только зачинщика драки, но и второго ее участника.

Как писал "Кавказский узел", видео драки двух сотрудников полиции появилось в сети 18 января. На следующий день республиканское МВД сообщило об увольнении обоих полицейских. Сотрудники полиции, которые подрались в Махачкале, нарушили общественный порядок, но увольнение стало чрезмерным наказанием, предположили пользователи Instagram.

На видео двое мужчин, одетые в полицейскую форму, сначала что-то эмоционально обсуждают. У того, который покрупнее, на плече висит автомат Калашникова. Когда к ним подходит третий мужчина, тот, что повыше, бьет оппонента лбом в лицо. Затем он пытается ударить его ногой, но поскальзывается и падает. При этом он хватается за третьего мужчину и сбивает его с ног. Оппонент наваливается на них сверху и начинает бить упавшего. К ним подбегают еще несколько мужчин и разнимают.

Несмотря на то, что зачинщиком драки является один из полицейских, что видно на видео, увольнение второго сотрудника, не воспрепятствовавшего продолжению конфликта, а наоборот, продолжившего драку, соответствует закону, считает управляющий партнер Адвокатского бюро "Плиев, Лепшаков и партнеры" Муса Плиев.

"Согласно ФЗ "О службе в органах внутренних дел РФ" предусмотрены дисциплинарные взыскания — предупреждение о неполном служебном соответствии, перевод на нижестоящую должность, выговор, строгий выговор, увольнение. Определяется взыскание руководителем органа в зависимости от тяжести совершенного проступка, вины. Существует также "Дисциплинарный устав органов внутренних дел", подписанный президентом России в 2012 году. Он регулирует вопросы дисциплины. Мы не знаем, что предшествовало конфликту, и не знаем причин увольнения также. Есть приказ о порядке проверки в органах МВД, и там установлены правила проведения проверок", — рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, говорить о нарушении прав полицейских оснований нет. "Мы не можем говорить о том, что нарушено право того, кто не инициировал драку. Мы не знаем результатов проверки. Дать оценку может только суд. Если он (уволенный сотрудник полиции) обратится, суд проверит законность его увольнения. Считаю, что драка — это достаточный проступок для увольнения. Задача полиции как раз заключается в обеспечении общественного порядка, а если его нарушают сами полицейские, тем более имея оружие, то их действия подпадают под грубое нарушение закона. По-хорошему это хулиганство. Возможно, Следком будет давать уголовно-правовую оценку их действиям, и это событие может иметь продолжение", — отметил Плиев.

Он также полагает, что ведомство должно провести проверку в отношении непосредственного руководителя уволенных сотрудников. "У руководителя есть обязанности обеспечить соблюдение подчиненными служебной дисциплины, соответствующий морально-психологический климат в коллективе. С этой целью целесообразна проверка руководителя, насколько он обеспечил порядок и соблюдение служебной дисциплины в коллективе. Они обязаны принимать меры по профилактике нарушений служебной дисциплины в соответствии с "Дисциплинарным уставом органов внутренних дел", — указал юрист.

Уволить сотрудника с госслужбы можно в связи с утратой доверия, такое основание есть в Трудовом кодексе, считает адвокат Надежда Ермолаева. "Такое основание наступает тогда, когда сотрудники, находящиеся на госслужбе, совершают поступок, порочащий честь и достоинство государственной службы, в данном случае — честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел", — сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

МВД Дагестана продолжает проверку в отношении непосредственного руководителя уволенных сотрудников, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства. "Проверка продолжается в отношении непосредственного руководства. По самим сотрудникам решение принято и озвучено. Проверками занимается инспекция по работе с личным составом. Пресс-службе озвучивают лишь ее результат", — сообщил представитель пресс- службы ведомства.

Драка между полицейскими произошла в общественном месте, возле рынка №2 в Махачкале, добавил сотрудник пресс-службы республиканского МВД.