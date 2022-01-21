Приставы обнародовали на улицах Махачкалы фотографии должников

21 января 2022, 12:05

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Судебные приставы разместили на светодиодных экранах в Махачкале портреты объявленных в розыск должников по алиментам и суммы их задолженностей. Приставы рассчитывают, что жители города, увидев фотографии, сообщат о местонахождении должников, пояснили в УФССП.

По данным Службы судебных приставов Дагестана, приставы в регионе вернулись к практике размещения в общественных местах фото должников, находящихся в розыске.

"В Махачкале на светодиодных экранах УФССП России по Республике Дагестан <…> транслируются фотографии злостных неплательщиков алиментов, находящихся в исполнительном розыске, с указанием фамилии, имени, отчества, а также суммы задолженности", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня странице Службы судебных приставов Дагестана в Instagram.

Информация о должниках публикуется соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", который, по мнению приставов, дает право оператору персональных данных обрабатывать биометрические персональные данные без согласия их субъекта. "Акция рассчитана на то, что жители города, увидев на светодиодных экранах фотографии должников по алиментам объявленных в розыск, сообщат имеющуюся у них информацию об их местонахождении в УФССП России по Республике Дагестан", – заявила служба судебных приставов.

В Дагестане насчитывается более 7500 должников по алиментам, из них 800 находятся в розыске. В регионе продолжает расти дел по взысканию алиментов, добавили приставы.

Человек, персональные данные которого обнародовали судебные приставы, имеет право подать против них в суд, если считает, что они нарушили его права, отметила юрист Инна Субботина. "Закон, [на который ссылаются судебные приставы], предусматривает право субъекта персональных данных обжаловать действия государственных органов в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке, если данный субъект посчитает, что нарушены требования закона или иным образом нарушаются его права и свободы. Требовать можно как возмещения убытков, так и компенсацию морального вреда", – привело 25 июля 2013 года слова Субботиной онлайн-издание "Урал56.Ру".

При этом она отметила, что предварительно Федеральная служба судебных приставов получила разъяснения от Роскомнадзора о том, что приставы имеют право распространять фото должников и прочих данные без их согласия.

Напомним, что 5 июля 2021 года активистка Хадижат Хамалиева пожаловалась на применение насилия приставами в Махачкале. По ее словам, приставы без предъявления документов пытались просмотреть документы в махачкалинском офисе общества инвалидов и участников войны и применили насилие к члену Общественной наблюдательной комиссии по Дагестану Уме Аскерхановой и к самой активистке. 7 июля 2021 года приставы отвергли обвинения в нарушении прав Аскерхановой.

"Кавказский узел" также писал 20 августа 2019 года двое бывших судебных приставов в Дагестане были заподозрены в хищении более 2,5 миллиона рублей с депозитных счетов своего ведомства. По версии следствия, с 2014 по 2017 годы начальник одного из отделов дагестанского управления ФССП России и сотрудник Каякентского райотдела судебных приставов вносили заведомо ложные сведения в заявки на кассовые расходы своих отделов, после чего осуществлялся перевод денег на банковские счета подставных лиц и их обналичивание.