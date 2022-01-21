Депутат попросил проверить качество дома для жертв взрыва в Элисте

21 января 2022, 06:03

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В прокуратуру передана просьба депутата Народного хурала Калмыкии проверить законность разрешения на эксплуатацию многоквартирного дома, построенного для жильцов поврежденной взрывом газа девятиэтажки. Акт о приемке здания был подписан до завершения работ, предположил автор заявления.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Элисты и глава Калмыкии Бату Хасиков 30 декабря 2021 года отчитались о том, что власти выполнили обещание построить за полгода девятиэтажку для жильцов поврежденного при взрыве газа дома во 2 микрорайоне столицы республики. Ускоренное строительство многоквартирного дома сказалось на его качестве, предположили пользователи Instagram.

Контракт между управлением строительства Элисты и рязанской компанией ООО "Авалон" на строительство девятиэтажного 54-квартирного дома в третьем микрорайоне столицы Калмыкии был заключен 22 июня 2021 года, цена контракта – более 173 миллионов рублей, сообщалось на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Строители планировали завершить работы к концу года. Если компания и сможет построить дом к декабрю, то сжатые сроки могут отразиться на качестве работ, заявили эксперты в сфере строительства из Калмыкии.

Управление Следственного комитета по Калмыкии передало в прокуратуру республики заявление депутата Народного хурала Арслана Кусьминова с просьбой проверить законность действий администрации Элисты, выдавшей 20 декабря 2021 года разрешение на эксплуатацию дома. Ответ на свое обращение в Следственный комитет, датированный 17 января, Кусьминов получил 20 января, копия ответа есть в распоряжении "Кавказского узла".

Заявления в прокуратуру Калмыкии и региональное управление Следственного комитета депутат направил 11 января, после того, как побывал на строительной площадке и "зафиксировал на видео ход строительства", сообщил Кусьминов корреспонденту "Кавказского узла". Он просит правоохранительные органы проверить законность действий администрации Элисты, которая выдала разрешение на эксплуатацию "фактически недостроенного дома", также требует проверить "соответствие площади предоставленных гражданам квартир площади их прежних квартир", следует из заявления в прокуратуру, копия которого есть у "Кавказского узла".

"Согласно Градостроительному кодексу РФ, акт приемки объекта капитального строительства – это документ, который свидетельствует о том, что какой-либо объект строительства полностью завершен и готов к эксплуатации. Заполняется он только после того, как заказчик строительства проведет соответствующую проверку и задокументирует результаты всех произведенных обследований, испытаний и измерений. Таким образом, действия должностных лиц заказчика и подрядчика и остальных лиц, подписавших акт приемки объекта капитального строительства, могут подпадать по действия Уголовного кодекса РФ", - говорится в заявлении депутата.

В момент видеосъемки 11 января южная стена дома, куда выходят лоджии квартир, была полностью обставлена строительными лесами, там еще велись работы - сама стена не была облицована, рассказал Кусьминов. "На сайте госзакупок сказано, что работы по установке декоративных фасадов завершены 20 декабря 2021 года. Там стоит подпись подрядчика и заказчика - руководителя управления по строительству Элисты. А объект сдается, когда работы закончены полностью - вплоть до уборки мусора. Понятно, что это дом для пострадавших от чрезвычайной ситуации. Но законы писаны для всех. Почему нельзя было перенести часть работ на нынешний год? Зачем руководство республики вынуждает исполнителей, членов комиссий идти на нарушение закона? Ведь именно таким образом появляется круговая порука. Эти люди потом будут думать, что так можно поступать и при сдаче других объектов. Поэтому такие нарушения надо пресекать", - пояснил депутат свое решение обратиться в правоохранительные органы.

Акты за невыполненные работы в республике подписываются "систематически", заверил Кусьминов. "Это не разовое нарушение во благо пострадавших людей. Такие же нарушения допускаются при исполнении национальных проектов. Недавно гражданские активисты проехали по дороге Элиста – Арзгир, которая, по нацпроекту, должна была быть отремонтирована до 31 октября 2021 года. Дорога до сих пор разбита. После публикаций в соцсетях появились новости в провластных СМИ, что ремонтные работы выполнены на 40 процентов, а срок завершения ремонта передвинут на лето 2022 года. Но национальные проекты разыгрываются в рамках 44-ФЗ. Закон не предусматривает передвижение срока. Компания, которая занималась ремонтом, должна быть внесена в список недобропорядочных, а контракт – разыгран по-новому. Все это происходит на глазах правоохранительных органов – и никакой реакции", - посетовал депутат.

Объект строительства считается законченным, когда выполнены все работы, прописанные в контракте, сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший инженер калмыцкой строительной компании, попросивший не указывать его имени. "Все, что прописано в контракте, должно быть сдано. Только тогда объект считается завершенным. Если ты подписал акт, а работы по факту не выполнены – это, конечно, нарушение. Но справедливости ради надо сказать, что на практике так часто происходит. Чиновникам же надо отчитываться, перерезать ленточки", - добавил инженер.

Власти провели экскурсию в новом доме для представителей общественных организаций

Вице-премьер правительства Калмыкии Наран Кюкеев, министр строительства республики Антон Рубанов, а также представители администрации Элисты и субподрядчика - строительной компании из Санкт-Петербурга "ЛенРусСтрой" - 17 января провели экскурсию для общественников Калмыкии в новом 54-квартирном доме, построенном в третьем микрорайоне Элисты. Запись на мероприятие была открыта 13 января на странице Кюкеева в Instagram. Осмотреть девятиэтажку пришли около десяти человек, если не считать представителей властей, заказчика и подрядчика, передал корреспондент "Кавказского узла", поучаствовавший в экскурсии.

Дом был сдан 20 декабря 2021 года, 15 - 16 января жильцы пострадавшей от взрыва девятиэтажки во 2-м микрорайоне Элисты получили ключи от новых квартир, сообщил собравшимся Наран Кюкеев. "После сдачи дома был проведен клининг помещений. В эти выходные жильцы смогли осмотреть свои квартиры, высказать замечания. На устранение замечаний застройщик взял несколько дней. Соответственно, те, у кого были замечания, получат ключи в ближайшее время. Те, кто принял квартиры без замечаний, ключи уже получили", - рассказал зампред правительства Калмыкии.

Отвечая на вопрос, почему дом был введен в эксплуатацию, в то время как на южной стороне еще ведутся работы по облицовке, Кюкеев заверил, что облицовка переделывается по требованию заказчика – управления строительства Элисты.

После того, как были завершены работы, в Калмыкии поднялся сильный ветер, и заказчик усомнился, что заклепки, использованные при облицовке, достаточно надежны, дополнил ответ Кюкеева представитель субподрядчика. "Поэтому в рамках гарантийных обязательств, 25 или 27 декабря было решено поменять заклепки на всем фасаде на более мощные", - пояснил он.

Дом был построен по современным технологиям, это железобетонное монолитное строение, в квартирах практически нет несущих стен, поэтому каждый собственник может сделать перепланировку, продолжил экскурсию Кюкеев. "С учетом сложного грунта особое внимание было уделено фундаменту: было забито 304 сваи, плюс залита 80-сантиметровая [железобетонная] плита. <…> Мы немного "потоптались" на этом этапе, поэтому было решено подкрепить генерального подрядчика субподрядчиком", - рассказал вице-премьер республики.

Из-за существенного подорожания стройматериалов исполнителям не удалось уложиться в изначальную сумму контракта – 173 миллионов рублей, признал зампред правительства Калмыкии. "В последние год-два вся экономика испытывает определенные сложности из-за пандемии, плюс произошел рост цен на стройматериалы. Поэтому вышло постановление федерального правительства №1315 о возможности увеличения стоимости контрактов на 30 процентов. Мы намерены воспользоваться этим механизмом, подали соответствующую заявку федералам. Сейчас этот вопрос на рассмотрении. Да, дом построен больше, чем за 173 миллиона. Но мы просим увеличить цену контракта не на все 30 процентов, а меньше", - отметил Кюкеев. По информации источника "Кавказского узла" в правительстве республики, стоимость контракта увеличится на 42 миллиона рублей.

Кроме того, в декабре 2021 года было заключено дополнительное соглашение о продлении срока контракта - до 30 июня, при этом благоустройство территории завершится раньше, добавил министр строительства Калмыкии Антон Рубанов. "Есть постановление правительства России, согласно которому допускается ввод жилого дома в эксплуатацию при неполном завершении благоустройства территории. Сейчас нет смысла заниматься озеленением. ФЗ-44 разрешает один раз продлить срок контракта, но не более, чем на срок основного контракта. Основную часть благоустройства мы уже сделали - проложили асфальт. Максимум до мая - это в самом крайнем случае - мы озеленим территорию, установим здесь детскую игровую и спортивную площадки. Но чтобы не гадать - вдруг до мая морозы стоять будут - мы взяли срок до 30 июня", - пояснил министр.

Возвращаясь к вопросу о подорожании стройматериалов, Рубанов уточнил, что "на момент проектирования дома арматура стоила 35 тысяч рублей за тонну, а в середине прошлого года - уже 90-120 тысяч".

Взрыв газа в многоэтажном доме второго микрорайона Элисты произошел 26 февраля 2020 года. Пострадал один человек – жилец Сергей Батырев получил ожоги и оглох на левое ухо из-за контузии. Следствие считает виновником взрыва самого Сергея Батырева. Согласно обвинительному заключению, Батырев допустил утечку газа в квартире, а затем закурил. Однако Батырев отказался признавать свою вину. По данным экспертизы, причинами взрыва в феврале 2020 года могла стать утечка газа и нечищеные вытяжки, заявил адвокат. Источником утечки газа в квартире жителя Элисты стал плохо прикрученный шланг газовой плиты, рассказали вызванные в суд техники, обследовавшие дом после взрыва в феврале 2020 года. Допрос экспертов не прояснил до конца вопрос о виновности жильца Сергея Батырева, считает защита.

Жильцы нового дома остались довольны качеством своих квартир

Во время экскурсии представителям общественных организаций были показаны отремонтированные квартиры в обоих подъездах, а также подвал, где установлен водяной насос, позволяющий, по словам Рубанова, поддерживать равномерное давление во время перебоев с подачей воды. Кроме того, новые квартиры выгодно отличаются от старых более просторными, застекленными лоджиями и наличием автономного отопления.

Жильцы пострадавшего от взрыва дома уже подали документы на регистрацию права собственности, некоторые уже прошли регистрацию, до 1 февраля владельцы квартир должны заселиться в новый дом, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" домком, депутат Элистинского городского собрания Елена Городничая 15 января. После приемки своей квартиры она осталась довольна качеством строительных работ и использованных материалов. "На сегодняшний день качество – очень хорошее, можно сказать, на высшем уровне. А дальше, в ходе эксплуатации мы уже увидим, как все будет. Мелкие замечания у жильцов возникают, но они будут устранены максимум в течение недели. У нас есть общий чат – в целом все жильцы довольны своими квартирами. Визуально казалось, что у нас уменьшилась кухня из-за короба, скрывающего вентиляционную шахту, и котла автономного отопления. Но я сверила квадратуру в новой квартире с квадратурой, указанной в плане старой, – кухня не уменьшилась. А за счет других комнат мы даже немного выиграли", - рассказала Городничая.

Администрация Элисты два года поддерживала жильцов аварийного дома, деньги на найм съемного жилья поступали всегда вовремя, заверила депутат горсобрания. "Если бы не пандемия, нашу проблему можно было решить и раньше, но в эти два года администрация города нас никогда не оставляла один на один с бедой, всегда оперативно реагировала на наши пожелания, просьбы, держала в курсе всего, что происходило во время строительства нового дома", - отметила Городничая.

Депутат Элистинского горсобрания, домком Елена Городничая 26 октября 2020 года обратилась в прокуратуру с требованием проверить сроки строительства дома для пострадавших от взрыва. По ее словам, ранее чиновники обещали, что стройка начнется с 1 августа 2020 года. "Когда провели расчистку площадки, поставили ограждение территории, тогда сказали: "Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас". Почему мы начали сейчас бить тревогу? Потому что ничего не делается и сроки уходят. Мы подали в прокуратуру, чтобы прокуратура проверила все сроки", - рассказала она. Городничая также сообщила, что ей и другим жильцам не удалось увидеть проект. "Нам его никто не показывал - ни дорожную карту, ни проект, ни смету, ни документы, подтверждающие экспертизу земли для строительства дома. Мне категорически было неоднократно отказано. Никто ничего нам не показывал, все покрыто тайной", - посетовала депутат.

Таких качественных многоквартирных домов в Элисте еще не строили, предположила дочь собственницы квартиры Розалины Сахиповой - Жанна Казанкина, проводившая приемку по доверенности от матери. "Мне все понравилось. Все недочеты - это мелочи, скорее, придирки: где-то царапина, где-то еще что-то. А так - все сделано на высшем уровне. Конечно, пока не поживем, не узнаем. Но первое впечатление: просто замечательно. Не только в квартире. Лифт на 12 человек, с музыкой. Большие площадки в подъезде у квартир. Ступеньки, фасад, дизайн - придраться не к чему. Единственное, надо будет довести до ума лоджию. Но, как нам объяснили, эти работы не входили в проект: лоджию застеклили, сделали на полу стяжку, а дальше - уже дело жильцов", - сказала Казанкина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, "решающую роль" в строительстве дома сыграл приезд в Калмыкию председателя правительства России Михаила Мишустина 2 февраля 2021 года. "Администрация города всегда была на связи. Но первый год был немного пассивным: не могли с документами разобраться, строительную фирму подобрать. А на второй год взялись - и сделали. Думаю, нам повезло, что Мишустин приехал. Но и наши власти молодцы: пообещали к концу года дом построить - и слово сдержали", - считает дочь Сахиповой.

Проживающий в квартире с матерью инвалид Ермек Сахипов свою квартиру пока не видел, но осмотрел похожую на первом этаже. "Я приходил в пятницу [14 января] - лифт был отключен, а на шестой этаж без лифта я не захотел подниматься. Нас всех заселили на те же этажи, где мы раньше жили. Посмотрел квартиру на первом этаже – мне все понравилось. Говорят, квадратура на кухне уменьшилась, но меня это не смущает. Зато появилось автономное отопление, буду меньше платить за коммуналку", - заявил Сахипов корреспонденту "Кавказского узла".

Один из опрошенных корреспондентом жильцов нового дома во время приемки 15 января также заверил, что полностью доволен своей квартирой и ради автономного отопления готов потерять "один-два" квадратных метра жилой площади. При этом в момент опроса он не смог точно сказать, действительно ли уменьшилась площадь кухни.

Еще двое новоселов на правах анонимности сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что 30 декабря 2021 года, когда Хасиков отчитался о сдаче дома, будущим собственникам квартир показали только квартиры на нижних этажах, пояснив, что остальные квартиры еще не готовы, там убирают строительный мусор.