20 января 2022, 21:09

Инженеру "Водоканала" продлен арест по делу о смерти рабочих в Таганроге

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд продлил на месяц арест главному инженеру "Водоканала" Таганрога Юрию Полякову, обвиненному в нарушении правил безопасности после гибели 12 рабочих.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая 2021 года десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. Позже еще двое пострадавших умерли в больнице, и общее число жертв трагедии возросло до 12. Причиной трагедии назван прорыв метана. В гибели рабочих был обвинен главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков, его взяли под стражу

Ростовский областной суд продлил арест Юрию Полякову до 20 февраля включительно, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда. Комментариями Полякова и его представителей относительно решения суда и хода следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

На главного инженера "Водоканала" Таганрога Юрия Полякова был возложен контроль над соблюдением правил по охране труда. По версии следствия, он не проверил, как был составлен план проведения работ и не согласовал его, не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты.

Примечание:

Похоронены погибшие под Таганрогом рабочие", "Семь человек стали жертвами взрыва на химкомбинате в Ростовской области", "Рабочий погиб при взрыве на нефтяной скважине в Ростовской области".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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