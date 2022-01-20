Власти отвергли упреки в неоказании помощи пациентке из горного дагестанского села

20 января 2022, 13:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жителям дагестанского села Хушет пришлось нести пациентку на носилках по горной тропе не в больницу, а к автодороге, где их ждала бригада скорой помощи, санитарный вертолет не был выслан в село лишь из-за непогоды, объяснили врачи. В селе работает фельдшерский пункт, а автодорога к Хушету уже строится, сообщили в районной администрации.

Как писал "Кавказский узел", 17 января стало известно, что из-за отсутствия санавиации жители высокогорного села Хушет были вынуждены отнести по горной тропе на носилках беременную сельчанку в больницу, расположенную в соседнем населенном пункте, где ей оказали медицинскую помощь. Пользователи Instagram, посмотревшие видеоролик об этом, возмутились тем, что власти не предусмотрели вертолеты санавиации для помощи пациентам из труднодоступных сел.

Дорога в село Хушет отсутствует из-за нехватки бюджетных средств, заявил 18 января Минтранс Дагестана. "Село Хушет расположено на высоте более 2 тыс. метров в местности со сложнейшим рельефом. Попытки прокладки дороги неоднократно предпринимались здесь с 70-х годов прошлого века, но каждый раз возникал вопрос нехватки бюджетных средств на такой крупный проект. В связи с этим строительство дороги к селу Хушет было решено осуществлять поэтапно", – сообщило министерство, уточнив, что в 2020 году был введён в эксплуатацию пятикилометровый участок автодороги.

Село Хушет относится к труднодоступным, возможности доехать туда на автомобиле сейчас нет, но работы по прокладке автомобильной дороги к селу уже ведутся, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Цумадинского района.

"Там просто отсутствует дорога [для транспорта]. Есть определенные участки дороги и там только пеший путь", - пояснил он, добавив, что осталось проложить участок дороги протяженностью около семи километров, чтобы обеспечить автомобильное сообщение с Хушетом.

По его словам, в Хушете находится фельдшерский пункт, обслуживающий жителей села, а женщина, которую несли на носилках, госпитализирована в центральную районную больницу в селе Кочали, и ее жизни ничего не угрожает, пояснил представитель районной администрации.

Эта больница - ближайшая к Хушету многопрофильная клиника, расстояние от Хушета до нее составляет около 75 километров, отметил представитель администрации.

Он подтвердил, что жители Хушета при необходимости срочной госпитализации в многопрофильную больницу и невозможности вылета вертолета санавиации, например, в случае тумана, вынуждены идти пешком до села Нижнее Хваршини, а оттуда их уже транспортируют на машине скорой помощи до районной больницы.

В селе Хушет не менее 250 хозяйств, и не менее 900 человек числятся его жителями, но часть из них зимой уезжает из Хушета, а весной возвращается обратно, добавил представитель районных властей.

При острой необходимости или при показаниях к срочной госпитализации в село Хушет направляется санитарный вертолет, и пациента перевозят в многопрофильное медучреждение, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник центральной районной больницы в селе Кочали. Он подчеркнул, что, когда позволяет погода, к пациентам в село "в обязательном порядке прилетает санитарный вертолет".

Сельчане несли жительницу Хушета на носилках более 6 километров до автодороги, после чего передали бригаде скорой помощи, ожидавшей их для транспортировки пациентки в центральную районную больницу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из врачей, сопровождавший жительницу Хушета в машине скорой помощи. "Транспортировка [в центральную районную больницу] успешно прошла. Вовремя доставили. Как я знаю, операцию провели успешно", - рассказал врач скорой помощи.

Он добавил, что на месте пациентке также была оказана необходимая помощь, а среди сельчан, переносивших ее на носилках, был также фельдшер хушетского фельдшерского пункта. "До автодороги хушетский фельдшер сопровождал больную", - пояснил врач, уточнив, что врачи скорой помощи подтвердили диагноз, поставленный пациентке местным фельдшером.

По его словам, при необходимости узкоквалифицированной экстренной медицинской помощи или срочной госпитализации больного, в труднодоступные села вылетает санитарная авиация. Однако вылету могут помешать погодные условия, как это было и в случае с жительницей Хушета.

Если вылет санавиации невозможен, то врачи выезжают сами и добираются до больного "всеми возможными способами", отметил врач. "Без помощи не оставляли и не собираемся оставлять... Бывают случаи, что мы пешком идем и добираемся [до труднодоступных сел]", - сообщил он.

Узнав от фельдшера о диагнозе пациентки, врачи скорой помощи решили экстренно выехать навстречу сельчанам, не дожидаясь благоприятных условий для вылета санитарного вертолета, подчеркнул врач.

корреспондент "Кавказского узла"