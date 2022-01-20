Военно-Грузинская дорога закрыта для грузового транспорта

20 января 2022, 11:13

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Проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" запрещен для грузовиков в связи с непогодой в Грузии, сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что ограничения на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге были введены 15 января из-за непогоды, к вечеру 19 января они были сняты.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России, сообщило сегодня на своем сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ограничения действуют с 17.10 мск 19 января, уточнило ведомство.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 11.00 мск, на въезде в Россию из Грузии, а также на противоположной стороне дороги выстроились очереди из фур. На пропускном пункте в Россию также видны грузовики и легковые автомобили. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -17 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. Ночью погода не изменится. 21 января осадков не ожидается, ветер усилится до 2 м/с, температура повысится на один градус - до -16. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.