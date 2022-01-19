19 января 2022, 23:48

Следователи оценили в 14 млн ущерб по делу о хищении у фермера в Калмыкии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело бывшего сотрудника полиции, обвиненного в хищении техники и более 150 голов скота у фермера в поселке Ики-Чонос, направлено прокурору, сообщило управление Следкома по Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре следователи сообщили, что бывший сотрудник полиции, подозреваемый в хищении вместе с сообщниками более 150 голов скота у фермера в Целинном районе, был помещен под стражу.

По версии следователей, с 12 мая по 13 мая 2021 года сотрудник полиции похитил с территории животноводческой стоянки крестьянско-фермерского хозяйства своего родственника в поселке Ики-Чонос 131 лошадь и 21 жеребенка калмыцкой породы. Чтобы завладеть животными, он выдал себя за представителя собственника и предъявил на стоянке подложные товарно-транспортные накладные о продаже племенных лошадей и жеребят, которые удостоверил своей подписью и скрепил оттиском печати отдела полиции, считают следователи. Следствие утверждает, что полицейский продал животных жителю Пензенской области за 6 980 000 рублей, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Калмыкии на своём сайте. 

Кроме того, обвиняемый погрузил и вывез с животноводческой стоянки транспорт и сельскохозяйственную технику своих родственников, полагают следователи. "Материальный ущерб, причиненный потерпевшим [...] составил 14 188 552 рубля", - говорится в сообщении ведомства.

Бывший полицейский обвинен по статье о краже в особо крупном размере (пункт «б» часть 4 статьи 158 УК РФ (к)), расследование дела завершено, оно направлено прокурору, сообщили следователи.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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