Бухгалтер в Кабардино-Балкарии заподозрен в неуплате почти 50 миллионов рублей налогов

19 января 2022, 17:40

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Главный бухгалтер ООО "Капитал-Инвест" в Кабардино-Балкарии внес ложные сведения в декларации, и компания уклонилась от уплаты 49,6 миллиона рублей налогов, сочли следователи.

По версии следствия, главный бухгалтер в период с 2017 по 2020 год включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения, и таким образом компания уклонилась от уплаты НДС на сумму свыше 49 млн 579 тысяч рублей, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении главного бухгалтера возбуждено дело по пункту "б" части 2 статьи 199 УК России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). "Следствием будут приняты меры по возмещению в бюджет сумм неуплаченных налогов", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2021 года глава винзавода в Кабардино-Балкарии была обвинена в неуплате налогов. По версии следствия, она недоплатила налоговикам более 28 миллионов рублей налогов.