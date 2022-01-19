19 января 2022, 17:40

Бухгалтер в Кабардино-Балкарии заподозрен в неуплате почти 50 миллионов рублей налогов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Главный бухгалтер ООО "Капитал-Инвест" в Кабардино-Балкарии внес ложные сведения в декларации, и компания уклонилась от уплаты 49,6 миллиона рублей налогов, сочли следователи.

По версии следствия, главный бухгалтер в период с 2017 по 2020 год включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения, и таким образом компания уклонилась от уплаты НДС на сумму свыше 49 млн 579 тысяч рублей, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении главного бухгалтера возбуждено дело по пункту "б" части 2 статьи 199 УК России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). "Следствием будут приняты меры по возмещению в бюджет сумм неуплаченных налогов", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2021 года глава винзавода в Кабардино-Балкарии была обвинена в неуплате налогов. По версии следствия, она недоплатила налоговикам более 28 миллионов рублей налогов.

Примечание:

"Фермер из Кабардино-Балкарии освобождена от штрафа за подделку документов", "Предприниматель из Кабардино-Балкарии задолжал более 86 миллионов рублей за аренду земли", "Руководитель предприятия в Кабардино-Балкарии заподозрена в махинациях с налогами".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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