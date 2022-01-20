"Синдикат-100": это и есть война
20 января 2022, 10:00
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    Ливия, март 2011 года. Фото: Юрий Козырев, «Новая газета»

    ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

    Члены журналистского объединения "Синдикат-100" организовали фотопроект "Это и есть война". "Кавказский узел" предлагает читателям в рамках данного антивоенного проекта посмотреть серию фотографий шестикратного победителя конкурса World Press Photo Юрия Козырева. Фотографии были сняты в разные годы в самых горячих точках планеты  - и в том числе на Кавказе.   

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    Про войну в последнее время стали говорить как-то совсем легко. И люди из власти, и обслуга их из телевизора. Подсчитывают подлетное время ракет, хвалятся первенством в гонке вооружений, даже ядерной войны, кажется, не сильно страшатся. Почему? Потому что беды войны – это то, что будет не с ними. Как им кажется. Сами надеются отсидеться в бункерах или в телевизоре. В окопах гнить они точно не будут. И детей своих от войны тоже найдут, как уберечь. Воевать пойдет на чужой земле парнишка из Сургута или Красноярска. И его  мать будет стоять потом над запаянным гробом. Да и не факт, что будет этот самый гроб. Что не зароют где-нибудь как собаку. 

    Они, пропагандирующие сегодня войну, или циничные подлецы, или безумцы.  А что мы? Достанет ли у нас сил это остановить пока не поздно?

     «Синдикат-100» публикует серию фотографий, сделанных на разных войнах. Не отводите глаза. Посмотрите на эти фотографии внимательно. Это и есть война.

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    Чечня, 1999 год

    Центорой, Чечня. 16 декабря 1999 года. Фото: Юрий Козырев, «Новая газета»

    Во Второй чеченской войне к декабрю 1999 года федеральные силы контролировали всю равнинную часть территории Чечни. Начались операции в горах.

    Грозный, Чечня, январь 2000 года. Фото: Юрий Козырев, «Новая газета»

    Битва за Грозный — одно из центральных событий Второй чеченской войны, в результате которой федеральные силы сначала осадили 26 декабря 1999 года, а затем и заняли 6 февраля 2000 года столицу самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия

    Ирак, 2003 год

    В больнице Аль-Кинди. Раненый ребенок, вся его семья погибла в результате ракетного удара на южной окраине Багдада. Ирак, 1 апреля 2003 года. Фото: Юрий Козырев

    Перед Битвой за Багдад (3 — 12 апреля 2003 года) город подвергался постоянным бомбардировкам и ракетным обстрелам

    Работник кладбища несет многоразовый гроб в хранилище после похорон женщины, погибшей в результате взрыва в Багдаде. Ирак, 31 марта 2003 года. Фото: Юрий Козырев

    Во время боев за Багдад иракцы гибли в основном в ходе артобстрелов и авиационных бомбардировок

    Похороны. Тикрит. Ирак. 2 августа 2003 года. Фото: Юрий Козырев

    Хотя Тикрит (Ирак) был взят без боя силами Корпуса морской пехоты США еще в апреле 2003 года там продолжали гибнуть и мирные жители, и военные

    Северная Осетия, 2004 год

    Беслан. Северная Осетия, сентябрь 2004 года. Фото: Юрий Козырев

    В Беслане при захвате террористами школы №1 в 2004 году погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей.

    Беслан. Северная Осетия, сентябрь 2004 года. Фото: Юрий Козырев

    Беслан - город, где не заканчивается траур

    Южная Осетия, 2008 год

    Цхинвал, 18 августа 2008 года. Фото: Юрий Козырев

    На основании данных спутниковой фотосъемки, полученных в конце августа 2008 года и не сопровождавшихся обследованием на месте, во время российско-грузинской войны в 2008 году 175 зданий Цхинвала были полностью уничтожены, еще 55 — разрушены

    Афганистан, 2009 год

    Бывший российский культурный центр в Кабуле стал пристанищем для сотен наркоманов. Афганистан, май 2009 года. Фото: Юрий Козырев

    Афганистан - страна, которую 50 последних лет сотрясают кровавые революции, оккупации и гражданские войны

    Ливия, 2011 год

    Ливия, март 2011 года. Фото: Юрий Козырев

    В 2011 году началась Первая гражданская война в Ливии между правительством Ливийской джамахирии во главе с ее лидером Муаммаром Каддафи и вооруженными отрядами революционеров во главе с Переходным национальным советом Ливии

    Ливия, март 2011 года. Фото: Юрий Козырев

    Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством (Джон Кеннеди)

    Дорога в Бенгази, Ливия, март 2011 года. Фото: Юрий Козырев

    Только в 2011 году в ливийской гражданской войне погибло от 25 000 до 50 000 тысяч человек

    Сирия, 2014 год

    Хомс, Сирия. 12 мая 2014 года. Фото: Юрий Козырев

    В мае 2014 года сотни мирных жителей вошли в районы Хомса (Сирия), чтобы посмотреть, что осталось от их домов после трехлетних боев за город

    Украина, 2015 год

    Донецкий аэропорт. Февраль 2015 года. Фото: Юрий Козырев

    В 2014-2015 годах шли боевые действия между вооруженными формированиями непризнанной Донецкой народной республикой и вооружёнными силами Украины за контроль над стратегическим объектом — международным аэропортом «Донецк»

    Украина, 26 марта 2015 года. Солдаты загружают боеприпасы в старый БТР в тренировочном лагере недалеко от Днепропетровска. Фото: Юрий Козырев

    По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, к середине 2021 года жертвами войны на Украине стали от 13 200 до 13 400 человек

    Об авторе фото: российский фотограф Юрий Козырев (Yuri Kozyrev) вот уже больше 25 лет освещает ключевые события, происходящие в мире, — от распада СССР, до войны в Ираке и конфликтов на Кавказе. В его работах отражены «арабская весна» и природа Таймыра, репортажи из «красной зоны» 52-й московской больницы, где лечили пациентов с COVID-19, и закрытого психоневрологического диспансера. Его фотографии отмечены многими международными наградами, включая шесть наград премии World Press Photo.

    источник: Журналистское объединение "Синдикат-100" (в объединение входит более 30 федеральных и региональных СМИ)

    Примечания