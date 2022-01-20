"Синдикат-100": это и есть война

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Члены журналистского объединения "Синдикат-100" организовали фотопроект "Это и есть война". "Кавказский узел" предлагает читателям в рамках данного антивоенного проекта посмотреть серию фотографий шестикратного победителя конкурса World Press Photo Юрия Козырева. Фотографии были сняты в разные годы в самых горячих точках планеты - и в том числе на Кавказе.

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Про войну в последнее время стали говорить как-то совсем легко. И люди из власти, и обслуга их из телевизора. Подсчитывают подлетное время ракет, хвалятся первенством в гонке вооружений, даже ядерной войны, кажется, не сильно страшатся. Почему? Потому что беды войны – это то, что будет не с ними. Как им кажется. Сами надеются отсидеться в бункерах или в телевизоре. В окопах гнить они точно не будут. И детей своих от войны тоже найдут, как уберечь. Воевать пойдет на чужой земле парнишка из Сургута или Красноярска. И его мать будет стоять потом над запаянным гробом. Да и не факт, что будет этот самый гроб. Что не зароют где-нибудь как собаку.

Они, пропагандирующие сегодня войну, или циничные подлецы, или безумцы. А что мы? Достанет ли у нас сил это остановить пока не поздно?

«Синдикат-100» публикует серию фотографий, сделанных на разных войнах. Не отводите глаза. Посмотрите на эти фотографии внимательно. Это и есть война.

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Чечня, 1999 год

Во Второй чеченской войне к декабрю 1999 года федеральные силы контролировали всю равнинную часть территории Чечни. Начались операции в горах.

Битва за Грозный — одно из центральных событий Второй чеченской войны, в результате которой федеральные силы сначала осадили 26 декабря 1999 года, а затем и заняли 6 февраля 2000 года столицу самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия

Ирак, 2003 год

Перед Битвой за Багдад (3 — 12 апреля 2003 года) город подвергался постоянным бомбардировкам и ракетным обстрелам

Во время боев за Багдад иракцы гибли в основном в ходе артобстрелов и авиационных бомбардировок

Хотя Тикрит (Ирак) был взят без боя силами Корпуса морской пехоты США еще в апреле 2003 года там продолжали гибнуть и мирные жители, и военные

Северная Осетия, 2004 год

В Беслане при захвате террористами школы №1 в 2004 году погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей.

Беслан - город, где не заканчивается траур

Южная Осетия, 2008 год

На основании данных спутниковой фотосъемки, полученных в конце августа 2008 года и не сопровождавшихся обследованием на месте, во время российско-грузинской войны в 2008 году 175 зданий Цхинвала были полностью уничтожены, еще 55 — разрушены

Афганистан, 2009 год

Афганистан - страна, которую 50 последних лет сотрясают кровавые революции, оккупации и гражданские войны

Ливия, 2011 год

В 2011 году началась Первая гражданская война в Ливии между правительством Ливийской джамахирии во главе с ее лидером Муаммаром Каддафи и вооруженными отрядами революционеров во главе с Переходным национальным советом Ливии

Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством (Джон Кеннеди)

Только в 2011 году в ливийской гражданской войне погибло от 25 000 до 50 000 тысяч человек

Сирия, 2014 год

В мае 2014 года сотни мирных жителей вошли в районы Хомса (Сирия), чтобы посмотреть, что осталось от их домов после трехлетних боев за город

Украина, 2015 год

В 2014-2015 годах шли боевые действия между вооруженными формированиями непризнанной Донецкой народной республикой и вооружёнными силами Украины за контроль над стратегическим объектом — международным аэропортом «Донецк»

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, к середине 2021 года жертвами войны на Украине стали от 13 200 до 13 400 человек

Об авторе фото: российский фотограф Юрий Козырев (Yuri Kozyrev) вот уже больше 25 лет освещает ключевые события, происходящие в мире, — от распада СССР, до войны в Ираке и конфликтов на Кавказе. В его работах отражены «арабская весна» и природа Таймыра, репортажи из «красной зоны» 52-й московской больницы, где лечили пациентов с COVID-19, и закрытого психоневрологического диспансера. Его фотографии отмечены многими международными наградами, включая шесть наград премии World Press Photo.