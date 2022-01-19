19 января 2022, 14:56

Источники сообщили о задержании в Ингушетии админа нескольких пабликов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обыски прошли в селе Сурхахи в доме админа нескольких информационных пабликов Аушева, он был задержан. Следственные действия могут быть связаны с обстрелом дома брата бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, предположили источники.

Правоохранители после обысков в сельском поселении Сурхахи Назрановского района задержали местного жителя, сообщил знакомый с ситуацией источник. "В частном домовладении в сельском поселении Сурхахи проведены обыски, задержан админ нескольких известных информационных пабликов", — привела его слова газета "Ингушетия".

Задержанный по фамилии Аушев принадлежит к баталхаджинцам, он брат водителя, который пострадал при обстреле Ибрагима Белхороева, проинформировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. 

Баталхаджинцами, или белхароевцами, называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Задержание Аушева может быть связано с расследованием дела об обстреле дома брата экс-главы республики, ныне замминистра обороны РФ Юнус-бека Евкурова, отмечается в публикации.

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением информации об обысках и задержании жителя села Сурхахи.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили об обстреле в ночь на 1 января частного дома в сельском поселении Троицкое Сунженского района, который принадлежит родному брату бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова.

В январе 2020 года стало известно об обыске в доме Або Аушева - водителя и охранника убитого в 2018 году Ибрагима Белхароева. По данным источников, обыски в селе Сурхахи были связаны с делом об убийстве братьев Эльджаркиевых.

В ночь на 31 декабря 2018 года правнук шейха Батала-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в Назрани. 2 ноября 2019 года в Москве был застрелен начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев. Жертвой нападения стал и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Источники предположили, что убийство Эльджаркиева является результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами. Версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются, убийство Ибрагима Эльджаркиева связано с его профессиональной деятельностью, заявил в январе 2020 года замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов.

Примечание:

"Суд отказался смягчить меру пресечения Алихану Белхароеву", "Адвокат назвал обыск в доме Белхароевых местью за жалобы на пытки", "Три уроженца Ингушетии объявлены в розыск по делу об убийстве Эльджаркиева"

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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