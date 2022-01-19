Врачи в "красной зоне". Фото пресс-службы администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/618118/

19 января 2022, 12:31

Два случая заражения "омикроном" выявлены на Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у двух жителей Краснодарского края, они не выезжали за пределы региона, проинформировал сегодня краевой Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края продлили ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, до 1 марта.

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у двух человек в Краснодарском крае, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Оба заболевших не выезжали за пределы края. За пациентами наблюдают врачи, проинформировал со ссылкой на ведомство "Блокнот-Краснодар". О состоянии заболевших не сообщается.

На сайте и в соцсетях управления Роспотребнадзора России по Краснодарскому краю на 12.00 мск не содержится информации о случаях заражения штаммом "омикрон" в регионе.

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировано 730 случаев заражения коронавирусом, умерли восемь пациентов.  С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвержден у 127 534  человек, из них скончались 9968, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф". 

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Информация о законодательных инициативах о введении QR-кодов, акциях их противников и требований об обязательной вакцинации собрана на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Примечание:

"Жители Юга России проигнорировали опасность коронавируса во время крещенских купаний", "Инспекторы нашли нарушения в работе краснодарского бара", "Празднование Нового года в Сочи прошло без строгих коронавирусных ограничений".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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