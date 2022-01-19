Поддельные купюры на 12 миллионов рублей изъятые в ходе спецоперации в Дагестане. Кадр видео пресс-службы ФСБ https://ren.tv/news/kriminal/929061-podpolnuiu-tipografiiu-i-12-mln-falshivykh-rublei-nashli-v-dagestane?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

19 января 2022, 10:48

ФСБ отчиталась об аресте пяти фальшивомонетчиков в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поддельные купюры на 12 миллионов рублей изъяты в ходе спецоперации в Дагестане. Подпольная типография располагалась в селе Сергокала, сообщило сегодня ФСБ.

В Дагестане обнаружена подпольная типография по изготовлению фальшивых купюр, задержаны пять местных жителей, сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Оперативниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками ФСБ России перекрыт канал распространения поддельных денежных купюр. Задержаны пять жителей региона, которые подозреваются в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег", - процитировало ее слова ТАСС.

Начато расследование уголовного дела по статье об изготовлении и сбыте поддельных денег (статья 186 УК РФ), задержанные арестованы, отмечается в сообщении.

Часть 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг организованной группой) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По информации ФСБ России, пятитысячные купюры печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана и распространялись в нескольких регионах России. Сходство с оригинальными купюрами составляло 90-95%. "В Махачкале, Каспийске, селах Акуша, Куппа и Хаджалмахи проведена серия обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму в 12 миллионов рублей", - привел сообщение ведомства "Интерфакс".

На сайте и в Instagram МВД Дагестана и МВД России, а также на сайте ФСБ России на 10.33 мск не содержится информации об обнаружении подпольной типографии в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года была выявлена крупная сеть фальшивомонетчиков, ее ежедневный оборот составлял 30 миллионов рублей. Деньги печатались в подвале дома двух жителей Махачкалы, а затем доставлялись в разные регионы страны.

Примечание:

"Двое подозреваемых в изготовлении фальшивых денег задержаны в Дагестане", "Фальшивомонетчики задержаны в Дагестане", "Глава Шамильского района Дагестана заподозрен в мошенничестве".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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