Чиновники объяснили нехваткой финансирования отсутствие дороги к селу Хушет

19 января 2022, 07:15

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Автотрасса до села Хушет, жителям которого пришлось ранее по горам нести односельчанку в больницу, отсутствует из-за нехватки бюджетных средств, заявил Минтранс Дагестана. Дороги к селу нет из-за коррупции и равнодушия чиновников к проблемам сельчан, заявили жители Дагестана в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 января группа жителей села Хушет была вынуждена нести в соседний населенный пункт по горам на носилках беременную односельчанку, который потребовалась госпитализация. Комментаторы в Instagram подвергли критике работу властей региона, отметив, что чиновники тратят большие суммы денег на празднование памятных дат, но жалуются на нехватку финансирования на санавиацию и прокладку дорог в высокогорные села.

Дорога в село Хушет отсутствует из-за нехватки бюджетных средств, заявило министерство транспорта и дорожного хозяйства (Минтранс) Дагестана. "Село Хушет расположено на высоте более 2 тыс. метров в местности со сложнейшим рельефом. Попытки прокладки дороги неоднократно предпринимались здесь с 70-х годов прошлого века, но каждый раз возникал вопрос нехватки бюджетных средств на такой крупный проект. В связи с этим строительство дороги к селу Хушет было решено осуществлять поэтапно", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 18 января на странице министерства в Instagram.

В текущем году планируется начать строительство участка трассы до Хушета, добавило ведомство. "В 2020 году был введён в эксплуатацию участок автомобильной дороги Метрада – Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини протяженностью 5 километров. В текущем году завершаются проектно-изыскательские работы и запланировано начало строительных работ на следующем участке от Верхнего Хваршини на Цихолак и далее к селу Хушет – протяжённость 13,6 километра", – сказано в сообщении.

Жители Дагестана ответили иронией на объяснения властей

Публикация с пояснениями Минтранса Дагестана была размещена 18 января на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 350 тысяч пользователей. К 07.20 мск эта запись набрала около 51,2 тысячи просмотров и 119 комментариев. Большая часть их авторов высказались иронично.

"8 миллиардов хотят потратить на празднование юбилея поэта [Расула Гамзатова], а на такие вопросы нет денег", – отметил n_murad_k_.

"Веками будут строить дорогу. А на 100-летие Гамзатова 8 млрд. Кому нужно праздновать этот юбилей?" – спросил magomedovnz.

"Дорога дешевле, чем юбилей обходиться?" – задался вопросом пользователь rihi2404.

"У кого-то появятся иномарки, джипы, виллы, дачи, хорошие дорогие дома, квартиры, а дорога также и останется [недостроенной]", – сыронизировал пользователь nahada050191.

"Сейчас их особняки строятся, а дальше дорога людям, все поэтапно", – высказал схожее мнение пользователь ma_ab_ma.