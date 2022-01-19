Дело Владимира Гаспаряна возвращено на повторное расследование

19 января 2022, 00:44

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Генпрокуратура Армении отказалась утвердить обвинение по делу бывшего главы полиции Владимира Гаспаряна об отмывании более четырёх миллионов долларов. Антикоррупционный комитет заявил, что обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря 2021 года следователи сообщили, что Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму более четырёх миллионов долларов. Гаспарян не признает свою вину и отказывается давать показания, заявил адвокат.

Владимир Гаспарян руководил полицией Армении с 1 ноября 2011 года. Был отправлен в отставку после прихода к власти Никола Пашиняна.

Генеральная прокуратура Армении вернула в Антикоррупционный комитет уголовное дело Гаспаряна на повторное расследование, говорится в распространенном надзорным ведомством сообщении, который перевел корреспондент "Кавказского узла". Ранее дело с обвинительным заключением было передано в прокуратуру для утверждения и передачи в суд, говорится в сообщении. Причины такого решения Генпрокуратура Армении не указала.

В Антикоррупционном комитете заявили, что "не согласны с решением прокуратуры". Комитет обжалует это решение вышестоящему прокурору, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства.

Комментариями Гаспаряна или его представителей относительно решения Генпрокуратуры Армении о возращении дела на повторное расследование "Кавказский узел" пока не располагает.