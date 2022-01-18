Znak раскрыл подоплеку коррупции в похоронном бизнесе на Кубани

18 января 2022, 13:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ежегодные доходы аффилированных с кубанскими чиновниками похоронных компаний исчисляются десятками миллионов рублей, а другие игроки рынка сталкиваются с препонами при попустительстве следствия и властей, следует из опубликованного сегодня расследования издания Znak.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года предприниматели, оказывающие ритуальные услуги на Кубани, рассказали, что чиновники сделали похоронное дело своим бизнесом. В частности, по их словам, в Краснодаре все морги распределены между аффилированными службами ритуальных услуг, сотрудники этих служб берут деньги за бесплатные услуги, а работники моргов препятствуют работе частных агентов, например, задерживают выдачу тел и отдают тела "в ужасном состоянии".

Проблема поборов и навязывания услуг определенных похоронных фирм вызвала резонанс после того, как 31 октября 2021 года к зданию администрации Тимашевского района было принесено тело умершей. Человек, назвавшийся ее родственником, пояснил, что бюро судмедэкспертизы требовало заплатить семь тысяч рублей за бесплатную перевозку в морг. Впоследствии оказалось, что акцию провел ритуальный агент Роман Пикало, а родственники заявили, что не знали об этом заранее. Пикало был обвинен в надругательстве над телом умершей. Сын пенсионерки сообщил, что ему предлагали деньги за подачу заявления на Пикало. 3 декабря 2021 года сына пенсионерки нашли мертвым.

Частные ритуальные компании в Краснодарском крае жалуются на монополизацию рынка, коррупцию и невыносимые условия работы. По их словам, близкие к властным структурам конкуренты "спекулируют на человеческом горе, открыто занимаются шантажом и вымогательством, но силовые и надзорные ведомства никак на это не реагируют", сообщил сегодня Znak в материале "«Заливают кипяток в черепную коробку». На Кубани построили «Кущевку 2.0» в ритуальном бизнесе".

Соглано приказу Минздрава России № 346-Н "О порядке проведения судебно-медицинской экспертизы в РФ", перевозка умершего и его подготовка к похоронам должна проводиться государственными службами бесплатно или за символическую плату, но в Краснодарском крае "дела обстоят совершенно иначе", пишет автор материала Игнат Бакин.

"Доставка трупа в морг в регионе обязательна - там по действующим правилам покойник проходит судебно-медицинскую экспертизу. Направление должен выписать сотрудник полиции (хотя по российским законам это полномочия Следственного комитета), он же должен присутствовать при экспертизе. Родственников умерших при этом ставят фактически в безвыходное положение, принуждая выбрать конкретную ритуальную организацию, которая сотрудничает с моргом, угрожая проблемами. Есть примеры, когда сторонним коммерсантам с горем пополам удается сдать тело в морг лишь через 10–12 дней после смерти человека", - говорится в статье.

По словам представителя одного из местных ритуальных агентств Сергея Дрейлинга, нередко аффилированная фирма находится в здании морга и получает почти все заказы, "взвинчивая цены". Например, в Новороссийске доставка в морг стоит от 3000 рублей, в Краснодаре - от 6500 рублей. Чтобы помыть и одеть тело, требуют еще минимум 10,5 тысячи рублей, а за гробы требуют от 8 тысяч рублей.

"Средняя цена комплекса ритуальных услуг у аффилированных структур — порядка 30–40 тысяч рублей за человека. Мы и другие частные фирмы предлагаем „под ключ“ за 20 тысяч. А если бы нас не было, отсутствовала бы хоть какая-то конкуренция, организации из мафиозных кругов требовали бы не 30–40 тысяч, а все 80 тысяч и выше! Но важно понимать, что все морги — это государственные учреждения, и они получают бюджетные деньги, которые, судя по всему, попросту кладут к себе в карман. Людям приходится платить буквально за все", - приводятся в публикации слова Дрейлинга.

При этом "привилегированные" ритуальные службы мешают конкурентам, в частности, специально портят тела умерших, чьи родственники обратились в конкурирующие организации. "Если люди обратились ко мне, то санитары в морге могут привезенное мной тело накачать жидкостями так, что человек уже не будет похож на человека. Заливают кипяток в брюшную полость или черепную коробку, от чего тело приходит просто в ужасающее состояние", - рассказал Сергей Дрейлинг.

О таких случаях известно, в частности, в Армавире и Анапе. Там изуродованные тела также не клали в холодильник, и спустя неделю разлагающиеся голые трупы "в тряпках" выдавали семьям, чтобы заставить людей платить «нужным» агентствам, пишет издание.

В публикации отмечается, что примеры таких видео есть в распоряжении редакции, но их решено не публиковать по этическим причинам. "Смотреть их даже для дела, в рамках подготовки этой публикации, было физически невыносимо", - пояснил автор статьи.

В материале приведена также история предпринимателя Петра Некрасова, который владел ритуальным бизнесом в поселке Джубга Туапсинкого района и "несколько лет назад стал жертвой передела рынка". Ему поступали угрозы с требованием заняться чем-то другим, а в итоге подожгли магазин и катафалк. «Тогда и мой дом с семьей чуть не сгорел», - пояснил изданию Некрасов.

Экспертиза подтвердила поджог, но после того как следователи полиции "вышли на след злоумышленников", их перевели в другие регионы. "Я не сомневаюсь, что за преступлением стоит одна женщина, которая стала монополизировать рынок и выдавливать конкурентов. Расследование поджогов так ничем и не закончилось. Вывод здесь один – коррупция", - цитирует Некрасова издание.

Руководители ритуальных служб больше трех лет писали жалобы в прокуратуру и Следственный комитет, но не получали желаемого результата. По словам предпринимателей, монополизация похоронного рынка проходит успешно благодаря госконтрактам, которые заключаются с определенными фирмами. Условия этих контрактов часто прописываются под конкретные организации, поэтому тендеры и не могут выиграть сторонники игроки.

Опрошенные изданием Znak руководители частных кубанских ритуальных агентств высказали единое мнение, что впервые монопольную схему реализовал в Краснодаре начальник ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Арсен Гукасян, который умер в 2015 году. После смерти Арсена Гукасяна руководить краевым бюро стал его младший брат, стоматолог по профессии, пишет издание. "Масштабировать схему удалось в 2016 году, когда морги начали подчиняться не муниципальным властям, а региональному министерству здравоохранения", - говорится в публикации.

Директор «Корпорации руководителей похоронных предприятий Краснодарского края» Владислав Шкидюк высказал мнение, что за «монополией на тело» стоят более влиятельные люди, чем руководитель бюро судмедэкспертизы. "Кто это может быть — вопрос открытый", - подчеркнул автор статьи.

По статистике, только в Новороссийские и его пригородах ежемесячно умирает 200–300 человек, а в год – около 4 тысяч. Близкая к властям ритуальная служба получает около 90% заказов и с учетом прихода в 30-40 тысяч рублей за одно тело может зарабатывать в год около 140 миллионов рублей, говорится в публикации.

Несмотря на резонанс от истории с Романом Пикало, уголовных дел и задержаний до сих пор нет, подчеркнул автор материала. "В региональном управлении СК Znak.com сообщили, что по Тимашевску проверка продолжается. Процессуальная оценка действиям сотрудников районного бюро судебно-медицинской экспертизы пока не дана. Нет решений следователей и по бюро СМЭ из других населенных пунктов края, где работают аффилированные с государством ритуальные агентства, навязывающие свои услуги при завышенных ценах. Пока в ведомстве говорят лишь о «возможных коррупционных связях чиновников с представителями похоронных частных организаций». В полицейских районных главках Znak.com заявили, что «работают в соответствии с законодательством»", - говорится в статье.

Представитель одного из ритуальных агентств Тимофей Куненков рассказал, что вместе с коллегами "дал уже все необходимые пояснения следователям". "В СК ходили все, кто сталкивался с беззаконием, вымогательством и спекуляциями в моргах. Я прямо сказал, что подозреваю в коррупционных связях работников регионального минздрава и полиции. Нам всем ясно как божий день, кто виноват в сложившейся ситуации. Но все наши показания „тухнут“ в кабинетах следователей", - приводятся в материале его слова.

Сотрудники частных похоронных фирм уверены, что отсутствие уголовных дел против монополистов – "следствие повальной коррупции". "Без преувеличения — это Кущевка 2.0! У нас только так происходящее и называют... Чтобы все это безобразие закончилось, нужно всего-то возбудить несколько уголовных дел, надеть наручники на ключевых игроков этой монопольной схемы, опутавшей весь регион, и все!" - сказал изданию, в частности, Сергей Дрейлинг.

4 ноября 2010 года в станице Кущевской были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. В 2013 году Сергей Цапок, который считался лидером "банды Цапков", и еще двое обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению. Расследуя громкое преступление, следствие пришло к выводу, что группировка действовала при попустительстве местной милиции и прокуратуры. Группировка Цапка завладела большими земельными угодьями на Кубани, борьба за которые продолжилась и после разгрома банды. В конфликт вовлечены компании, связанные с силовыми структурами, и местные фермеры, говорилось в расследовании проекта ROMB, опубликованном в ноябре 2018 года. Подробности резонансной истории собраны "Кавказским узлом" в справке "Дело банды Цапка".

Автор материала подчеркнул, что изданию Znak не удалось получить официальный комментарий в Минздраве Краснодарского края, и редакция направила в ведомство запрос. В краевом ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» заявили, что бюро сотрудничает с теми фирмами, которые выигрывают госконтракты. На вопросы о препонах для других предпринимателей в службе отвечать отказались, отмечается в статье.

Напомним, жена ритуального агента Романа Пикало в начале ноября 2021 года записала видеообращение с призывом к властям проверить работу руководства местного Бюро судебно-медицинской экспертизы. Жители Тимашевска начали сбор подписей под обращением к Путину с требованием прекратить незаконные поборы с родственников умерших в местном морге.

"Кавказский узел" писал также об аналогичных проблемах в Волгограде. Там 19 октября 2021 года кассационная инстанция отменила решение суда, который отказался обязать администрацию Волгограда предоставить свободный доступ на кладбища всем поставщикам ритуальных услуг. Антимонопольная служба призвала нового мэра Волгограда Владимира Марченко не следовать примеру предшественников и перестать поддерживать интересы конкретной фирмы в ущерб другим.