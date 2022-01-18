Власти Сочи отменили крещенские купания в связи со штормом

18 января 2022, 09:55

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Организованные Крещенские купания в море и реках отменены в Сочи из-за штормового предупреждения.

"В связи с действующим штормовым предупреждением, прогнозируемым пятибалльным штормом и возможным поднятием уровня рек на территории города принято решение об отмене Крещенских купаний в открытых водоемах в ранее отведенных для этого местах", - сообщила администрация Сочи.

Власти призвали горожан воздержаться от Крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на городских пляжах. "Это может быть опасно для жизни и здоровья. В храмах города установлены специальные емкости, где каждый желающий может набрать освященную воду", - рассказала заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи Татьяна Катаниди, слова которой приведены на сайте мэрии города.

Во всех 37 храмах Сочи 18 и 19 января пройдут праздничные литургии, которые завершатся торжественным молебном и чином освящения воды. Службы пройдут при строгом соблюдении антиковидных мер - с обязательной термометрией, масочным режимом, дезинфекцией рук, использованием индивидуальной тары для освященной воды, говорится в сообщении администрации.

"Кавказский узел" писал, что крещенские купания отменены также в Адыгее. Там власти приняли решение не оборудовать места для массовых купаний на фоне высокой динамики распространения коронавируса.