Москвичка приговорена к трем годам колонии за вербовку чеченки в "ИГ"*

18 января 2022, 03:50

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Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жительнице Москвы Анисе Арабиевой, осужденной за попытку завербовать проживающую в Сургуте чеченку Зулихан Магомадову в "Исламское государство"* и "Джебхат-ан-Нусра"*. Арабиева приговорена к трем годам колонии общего режима.

Анису Арабиеву (Анну Молчанову) в июле 2021 года признали виновной в вербовке террористов по статье 205.1 УК РФ (вербовка лица к участию в террористической деятельности).

По данным следствия, Арабиева общалась в соцсетях с чеченкой из Сургута Зулихан Магомадовой, убеждала ее приехать в Сирию и присоединиться к террористам. Магомадова сбежала из дома и прилетела в Москву, где ее встретила осужденная. Жительница Сургута проживала в квартире Арабиевой, говорится в сообщении Правозащитного центра "Мемориал"** от 17 января.

Арабиева вину отрицает. По ее словам, Магомадова планировала уехать в Сирию к мужчине по прозвищу Абу Умар, за которого вышла замуж по видеосвязи. Однако Арабиева отговаривала ее, и в результате сургутчанка передумала, приехала в Москву и хотела найти там работу.

При этом, как утверждает защита, во время допроса Магомадова не говорила, что подруга убеждала ее поехать в Сирию. В суде Магомадова рассказала, что сама Арабиева хотела уехать к террористам.

В протоколе допроса, однако, она утверждала, что Арабиева убеждала ее уехать в Сирию. Исследованная в суде переписка девушек и ее психолого-лингвистическая экспертиза опровергли показания Магомадовой.

Защита также заявлял о недопустимых показаниях, которые дали в суде свидетели обвинения. Одна из них утверждала, что слышала о вербовочной деятельности женщины по имени Аниса от Абу Умара, другая - что опознала Арабиеву, которую видела в компании сообщников Абу Умара, но опознание по процессуальным нормам проведено не было.

Несмотря на доводы защиты, суд оставил приговор Арабиевой в силе.

По мнению члена Совета ПЦ "Мемориал"** Олега Орлова, подобные действия спецслужб "создают образ нашего государства, как жестокой и несправедливой силы". "Неужели они не понимают, что тем самым фактически помогают реальным вербовщикам в террористической сети?" - задается он вопросом.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что Огуз Инса Солтан-Хамидова, блогер из Баксана, известная под псевдонимом Инса Ландер, помещена в Кабардино-Балкарии под домашний арест до 8 февраля по подозрению в содействии террористической деятельности. Ее задержали рано утром 9 декабря силовики в масках и с автоматами. После одиннадцатичасового допроса в двух силовых ведомствах по делу о вербовке Инса Ландер находится под домашним арестом в упадническом состоянии, сообщила 11 декабря подруга арестованной Соня Грезе, которая уверена, что Ландер не имела контактов с террористами и не занималась вербовкой. Адвокат Ландер назвал странным интерес силовиков к переписке, которую блогер вела в 2014 году.