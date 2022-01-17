Житель Кисловодска арестован по делу об убийстве ребенка

17 января 2022, 16:35

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Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Кисловодске. Следствие назначило обвиняемому психолого-психиатрическую экспертизу.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура Ставропольского края 15 января сообщила о задержании по подозрению в убийстве ребенка сожителя его няни.

54-летнему ранее судимому жителю Кисловодска предъявлено обвинение в убийстве ребенка, он арестован, сообщил сегодня управление СКР по Ставрополью.

По данным следствия, семья оставляла ребёнка дома у своей знакомой, которая проживала с сожителем. Утром 15 января текущего года они передали ребенка мужчине. Тело ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено на лестничной клетке многоквартирного дома, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие предположило, что в момент убийства мужчина находился в неадекватном состоянии. Следователь назначил комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, отмечается в сообщении.