Школы и детсады в Грузии возобновили работу

17 января 2022, 08:05

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На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Грузии школы и детские сады возобновили учебный процесс, но власти страны предоставили родителям право перевода детей на дистанционный режим.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии 16 января анонсировали возобновление занятий в школах с 17 января. Также они уточнили, что на фоне роста числа заражений коронавирусом, родители вправе перевести детей на дистанционное обучение.

После новогодних каникул в Грузии возобновился учебный процесс в большинстве школ. Из-за сложной эпидемиологической ситуации, Минобразования страны готово ввести в учебных заведениях точечные ограничения. Родители могут выбрать для своего ребенка форму обучения и решить, должен ли ребенок посещать занятия в классе или учиться удаленно, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави".

Кроме школ также в стране возобновлена и работа детских садов. "Детсады готовы, как с точки зрения обеспечения пропитанием, так и санитарных норм", – привело сегодня издание "Батумилеби" заявление объединения детсадов Грузии.

За сутки в Грузии от коронавируса умерли 24 пациента, подтверждены 5504 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в стране достигло 14 449, а общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 995 687, следует из информации опубликованной сегодня на правительственном сайте "StopCov.Ge".

Новости о ситуации с коронавирусом на Южном Кавказе и юге России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".