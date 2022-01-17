Детская площадка. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

17 января 2022, 08:05

Школы и детсады в Грузии возобновили работу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Грузии школы и детские сады возобновили учебный процесс, но власти страны предоставили родителям право перевода детей на дистанционный режим.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии 16 января анонсировали возобновление занятий в школах с 17 января. Также они уточнили, что на фоне роста числа заражений коронавирусом, родители вправе перевести детей на дистанционное обучение.

После новогодних каникул в Грузии возобновился учебный процесс в большинстве школ. Из-за сложной эпидемиологической ситуации, Минобразования страны готово ввести в учебных заведениях точечные ограничения. Родители могут выбрать для своего ребенка форму обучения и решить, должен ли ребенок посещать занятия в классе или учиться удаленно, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави".

Кроме школ также в стране возобновлена и работа детских садов. "Детсады готовы, как с точки зрения обеспечения пропитанием, так и санитарных норм", – привело сегодня издание "Батумилеби" заявление объединения детсадов Грузии.

За сутки в Грузии от коронавируса умерли 24 пациента, подтверждены 5504 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в стране достигло 14 449, а общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 995 687, следует из информации опубликованной сегодня на правительственном сайте "StopCov.Ge".

Новости о ситуации с коронавирусом на Южном Кавказе и юге России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пункты временной изоляции открылись на границе Грузии", "Число закрытых на карантин школ в Грузии сократилось до 169", "Врачи в Грузии указали на ухудшение ситуации с коронавирусом после митингов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 января 2022, 07:08

17 января 2022, 06:21

17 января 2022, 05:30

17 января 2022, 04:33

17 января 2022, 03:35

  • Зоозащитники сочли слишком мягким приговор за убийство бездомной собаки в Сочи

    Житель Сочи приговорен к шести месяцам ограничения передвижения по делу об убийстве битой бездомной собаки. Приговор слишком мягок, особенно если учитывать, что преступление было совершенно на глазах ребенка, считают зоозащитники. Они опасаются, что мягкий приговор будут вынесен по аналогичному делу о расстреле собаки в Дагомысе, но считают положительной тенденцией то, что в последние годы такие дела вообще доходят до суда.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи