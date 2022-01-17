17 января 2022, 07:08

Сельчане в Аджарии остались без света после снегопада

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители трех сел в Аджарии остались без света после аварий, вызванных обильным снегопадом, еще в двух селах возникли проблемы с транспортным сообщением.

По данным дорожного управления Аджарии, сильный снегопад создал трудности на дорогах региона, высота снежного покрова в Аджарии достигла одного метра. На перевале Годердзи разрешено движение только на внедорожниках.

"В настоящее время ведутся работы по расчистке дорог, связывающих села с административными центрами. Второй день идет интенсивный снегопад, из-за плохой видимости работы по расчистке во многих местах затруднены, но очистка дорог не прекращается", – привел 16 января на своем сайте грузинский "Первый канал" сообщение ведомства.

Обильный снегопад вызвал аварии на электролиниях, после чего без энергоснабжения в Аджарии остались несколько муниципалитетов, речь идет о селах Кеда, Шуахеви и Хуло. Также в Батуми был шторм, пострадали несколько частных объектов, передал вечером 16 января на своем сайте телеканал "Рустави-2".

По словам главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе дорожные службы ведут работы по расчистке трасс от снега в высокогорных районах региона, а также в Хелвачаури и Кобулети. Помимо Аджарии, спецслужбы приведены в повышенную готовность и в Кутаиси, где сильный снегопад нарушил движение на дорогах, сказано в публикации.

Примечание:

"Дорожники не смогли начать восстановление трассы Гудаури-Коби", "Дома жителей центра Батуми подтоплены после ливня", "25 сел в Аджарии обесточены из-за снегопада".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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