Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

16 января 2022, 17:31

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Сняты ограничения на выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге.

Как писал "Кавказский узел", запрет на выезд грузовиков через пункт пропуска "Верхний Ларс" был введен в 02.40 мск 15 января. МЧС объяснило это ухудшением погоды в Грузии.

Ограничения на проезд большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге вводились и 12 января в связи с непогодой в Грузии. В ночь на 14 января они были сняты.

Движение всех видов машин на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России разрешено с 15.30 мск 16 января, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничения отменены "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в сообщении, размещенном на сайте управления.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны "Кавказским узлом" в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".