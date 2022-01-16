Работы по восстановлению электросетей. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю. https://www.instagram.com/p/CYwtHt7tIue/

16 января 2022, 07:12

Спасатели отчитались о возобновлении подачи света почти 82 900 жителям Ставрополья

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Энергетики восстановили поврежденные непогодой линий электропередачи в 19 населенных пунктах, сообщило ГУ МЧС по Ставропольскому  краю. 

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 15 января сильный ветер привел к отключениям электроснабжения в домах более 14 тысяч жителей Ставрополья в четырех населенных пунктах. К утру электроснабжения лишились жители еще трех населенных пунктов, а число оставшихся без света жителей возросло до 35 291.

Восстановлено электроснабжение в 19 населённых пунктах в Ипатовском, Изобильненском, Новоалександровском городских округах и Невинномысске, а также в Кочубеевском районе, сообщило вечером 15 декабря Главное управление МЧС по Ставропольскому краю на своей странице mchs.stavropol в Instagram. 

По данным спасателей, после ремонта электросетей вновь появился в 28918 домах, где живет 82899 человек, в том числе 23327 детей.

Отключёнными остаются 1163 дома в Шпаковском районе и Ставрополе,  где живут 3625 человек, 1425 из которых - дети, сообщило ведомство.

После непогоды оказались повреждены кровли на 49 зданиях, в том числе на 10 социально-значимых объектах, шести многоквартирных домах, 26 частных, говорится в сообщении. Кроме того, повреждены девять автомобилей, повалено 104 дерева. 

Примечание:

"Возобновлена подача тепла в дома жителей Кисловодска", "Режим ЧС введен в Лермонтове из-за угрозы остановки котельных", "Жители Буденновска остались без теплоснабжения".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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