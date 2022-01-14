Экологи поспорили о концепции системы обращения с мусором на Кубани

14 января 2022, 05:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представленная властями Краснодарского края двухконтейнерная система сортировки отходов не решает проблемы загрязнения территории мусором, заявил глава "Гражданской инициативы против экологической преступности" Дмитрий Шевченко. Эта система сортировки отходов - первый шаг по подготовке жителей Кубани к раздельному сбору мусора, считает председатель краснодарского отделения "Зеленой лиги" Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", экоактивисты Краснодарского края неоднократно указывали на проблему со свалками мусора в регионе. Так, в сентябре 2020 года экологи указали на нарушения в работе мусорного полигона возле хутора Копанского, а через месяц активисты "Эковахты" установили, что на другую свалку, в Динском районе, вывозят мусор, хотя официально она закрыта для захоронения отходов и может работать только как площадка для перегрузки. По мнению активистов "Эковахты по Северному Кавказу" краевые власти не могут решить острую проблему строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов из-за сложностей с выбором подходящих для этого земельных участков.

Эксперты разошлись во мнениях относительно концепции системы обращения с твердыми коммунальными отходами компании "РТ-Инвест", представленной властями Краснодарского края 11 января.

Глава АНО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко счел, что предлагаемая концепцией двухконтейнерная система сортировки мусора (когда весь мусор длится на две части - органика и все остальное; подобная система применяется сейчас в Москве, - прим. "Кавказского узла") не решает проблемы загрязнения территории мусором.

"Это просто тупо желание "РТ-Инвест" сделать удобнее для себя, поскольку наличие органики означает наличие влаги, а это значит - увеличение количества топлива на сжигание мусора. Это в Европе разделяют мусор вплоть до цвета стекла, а у нас пока только так. При этом и полноценного компоста из органики не получится, поскольку ее будут сваливать вместе с упаковкой и т.д.", - отметил эколог корреспонденту "Кавказского узла".

По словам руководителя "Гражданской инициативы против экологической преступности", подобная инициатива не принесла успеха ни одному из российских регионов из-за отсутствия промышленности, заинтересованной во вторичной переработке отходов.

"В СССР некоторая система была - в частности, с вывозом органики на свинофермы в качестве корма, но в 19990-х вся эта система рухнула, и сейчас в регионах просто нет инфраструктуры, которая могла бы перерабатывать отходы" - заявил он.

Кроме того, по словам Дмитрия Шевченко, предлагаемые концепцией мусоросжигательные заводы не решат проблему загрязнения, которую, как он полагает, вполне можно решить с помощью стандартных полигонов.

"Мусоросжигательные заводы в Европе используются для уничтожения "хвостов", которые никак нельзя переработать. А у нас на сжигание пойдет огромное количество мусора, и, в результате, во-первых, он улетит в небо в виде вредных выбросов, а во-вторых, надо где-то хоронить получающуюся золу, причем, в отличие от обычного мусора, она крайне токсична и хоронить ее надо с такими же предосторожностями, как и ядерные отходы", - подчеркнул он.

Проблему вполне можно решить с помощью новых мусорных полигонов, считает Дмитрий Шевченко. "Мы не Европа. У нас достаточно земли, которую можно выделить под полигоны, а затем, после заполнения, закрыть их на несколько десятилетий специальными куполами, после чего, когда процессы гниения завершаться, провести рекультивацию территории", - заключил он.

Председатель краснодарского отделения "Зеленой лиги" Евгений Витишко более положительно оценил концепцию, заявив корреспонденту "Кавказского узла", что двухконтейнерная система сбора отходов необходима как первый шаг по подготовке населения к раздельному сбору мусора.

"Губернатор несколько лет назад издал постановление о том, что полный переход произойдет в 2047 году, при этом сейчас официально перерабатывается 6,5% мусора, а реально - только 1,6%, так что этот первый шаг поможет приучить людей и, может быть, переход пойдет быстрее", - заметил Евгений Витишко.

Он с сожалением упомянул, что в концепции не были отмечены некоторые "горячие точки" "мусорного кризиса" в крае, такие как станица Полтавская. Еще одна проблема, по его словам, - это отсутствие в концепции мусорной реформы упоминаний о строительных отходах, составляющих немалую часть от мусора.

По словам Евгения Витишко, "зависла" и ситуация с Белореченским полигоном. "Формально он должен был закончить работу 1 января, но, видимо, будет работать еще немного времени. При этом участок, который предложила для нового полигона "Экологическая вахта по Северному Кавказу" как наиболее пригодный и максимально удаленный от поселений, пока никак так и не оформлен" - рассказал эколог.

Пока что "РТ-инвест" не удалось реализовать свою концепцию ни в одном из регионов, где она работает, отметил Евгений Витишко. "Скорее можно найти в Интернете сообщения том, что компания сталкивается с претензиями заказчиков, поскольку не укладывается в сроки" – заявил эколог.