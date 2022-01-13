Бывший глава Черкесска заподозрен в превышении полномочий

13 января 2022, 14:38

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Исполнявший обязанности главы Черкесска стал подозреваемым по делу о необоснованном отчуждении в 2004 году акций городских электросетей общей стоимостью почти 8,5 млн рублей.

"Основанием для инициирования уголовного преследования послужило необоснованное отчуждение акций ОАО "Черкесские городские электрические сети" в количестве 9140 штук общей стоимостью 8 470 000 рублей, совершенное в июне-июле 2004 года", - сообщила прокуратура Карачаево-Черкесии.

В отношении бывшего главы Черкесска возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт "в" часть 3 статьи 286 УК России). "Решение о возбуждении уголовного дела признано и.о. прокурора Карачаево-Черкесской Республики законным", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемым стал Петр Коротченко, который в 2004 году был заместителем главы Черкесска, а на момент отчуждения акций - временно исполняющим обязанности руководителя. В настоящее время Коротченко - депутат думы Ставропольского края, пишет со ссылкой на свой источник "Интерфакс", уточняя, что пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

"Кавказский узел" не может пока проверить достоверность сведений источника о деле в отношении Коротченко и не располагает позицией подозреваемого и его представителей относительно версии прокуратуры.

Петр Коротченко - член комитета думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии. Член фракции партии "Единая Россия" в думе 7-го созыва, следует из информации на сайте думы Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал о конфликте в начале 2005 года между мэром Черкесска Михаилом Якушем и его первым заместителем Петром Коротченко. Депутаты городского парламента встали на сторону Коротченко и изменили устав города, согласно которому мэр должен избираться не народом, а парламентариями на конкурсной основе. Коротченко был отстранен от власти, а Якуш был признан мэром. В результате дальнейшего политического кризиса были, в частности, сорваны выборы депутатского корпуса. Точку в конфликте поставил Верховный суд России, который отменил решение Верховного суда Карачаево-Черкесии, после чего мэр Петр Коротченко был признан законным.