13 января 2022, 11:28
Автотрасса в Азербайджане разрушена после схода оползня
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Несколько участков реконструированной автодороги в Шемахинском районе Азербайджана оказались поврежденными после схода оползня.
Оползень сошел на автодороге Чухурюрд - Галадериси в Шемахинском районе в 22 километрах от районного центра.
Разрушены несколько участков дороги, сообщает сегодня АПА.
Эта автотрасса была реконструирована и введена в эксплуатацию в начале 2020 года, она соединяет четыре населенных пункта с населением около 2000 человек, информирует сегодня haqqin.az.
"Дороги на юге Азербайджана блокированы оползнями", "Дорога в Баку перекрыта из-за оползня", "Угроза оползней возникла в Азербайджане после дождей со снегом".
Автор: "Кавказский узел"
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