Оползень на автодороге Чухурюрд - Галадериси в Шемахинском районе в 22 километрах от районного центра. Фото https://media.az/society/1067844029/v-shamahy-proizoshel-opolzen-obrushilas-novaya-doroga-foto

13 января 2022, 11:28

Автотрасса в Азербайджане разрушена после схода оползня

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько участков реконструированной автодороги в Шемахинском районе Азербайджана оказались поврежденными после схода оползня.

Оползень сошел на автодороге Чухурюрд - Галадериси в Шемахинском районе в 22 километрах от районного центра.

Разрушены несколько участков дороги, сообщает сегодня АПА.

Эта автотрасса была реконструирована и введена в эксплуатацию в начале 2020 года, она соединяет четыре населенных пункта с населением около 2000 человек, информирует сегодня haqqin.az.

Примечание:

"Дороги на юге Азербайджана блокированы оползнями", "Дорога в Баку перекрыта из-за оползня", "Угроза оползней возникла в Азербайджане после дождей со снегом".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 января 2022, 12:49

13 января 2022, 12:46

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