Автотрасса в Азербайджане разрушена после схода оползня

13 января 2022, 11:28

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Несколько участков реконструированной автодороги в Шемахинском районе Азербайджана оказались поврежденными после схода оползня.

Оползень сошел на автодороге Чухурюрд - Галадериси в Шемахинском районе в 22 километрах от районного центра.

Разрушены несколько участков дороги, сообщает сегодня АПА.

Эта автотрасса была реконструирована и введена в эксплуатацию в начале 2020 года, она соединяет четыре населенных пункта с населением около 2000 человек, информирует сегодня haqqin.az.