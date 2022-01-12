Следкома по Ростовской области. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области

12 января 2022, 17:34

Житель Таганрога погиб в шахте лифта

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело 36-летнего мужчины обнаружено в шахте лифта в одном из жилых домов Таганрога, сообщило сегодня следствие.

Управление Следкома по Ростовской области начало доследственную проверку обстоятельств гибели 36-летнего мужчины. "12 января (...) поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в шахте лифта, расположенной в подъезде дома по улице Мариупольское шоссе в Таганроге", - проинформировало сегодня следствие.

По предварительным данным, кабина лифта застряла между восьмым и девятым этажами жилого дома, в ней находились три человека. Пассажиры самостоятельно открыли двери лифта, после чего один из них сорвался в шахту, сообщило ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля 2016 года мать с ребенком, пытаясь войти в лифт на первом этаже дома в Ростове-на-Дону, упали в шахту. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В октябре 2017 года 37-летний электромеханик Сергей Рубанов признан виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорен к году колонии.

Примечание:

"Дольщики в Ростовской области потребовали решить проблему с самостроями", "Власти Шахт сорвали сроки ремонта разрушенного взрывом дома", "Один из пострадавших при взрывах в Ростове-на-Дону погиб".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 января 2022, 19:42

12 января 2022, 18:42

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