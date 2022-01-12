Сотрудник дагестанской больницы заподозрен в подделке сертификата о вакцинации

12 января 2022, 17:43

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Работник Каякентской районной больницы подозревается в том, что внес ложные сведения о вакцинации местного жителя от коронавируса в Единую государственную систему в сфере здравоохранения.

По версии следствия, в мае 2021 года сотрудник Каякентской районной больницы по просьбе местного жителя внес в Единую государственную систему в сфере здравоохранения заведомо ложные сведения о прохождении мужчиной вакцинации от COVID-19 двухкомпонентным препаратом, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении работника больницы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК России (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что случаи с подделками сертификатов о вакцинации были зафиксированы и в других регионах юга России. Так, 4 января две пассажирки были задержаны в ростовском аэропорту с поддельными тестами на коронавирус. В декабре 2021 года сотрудница больницы в Карачаево-Черкесии была заподозрена в фальсификации данных о вакцинированных. По версии следователей, она за деньги вносила ложные сведения о вакцинации от COVID-19. В ноябре в продаже документов о вакцинации были заподозрены медсестра и заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Волгоградской области.

6 января оперштаб констатировал ухудшение ситуации с COVID-19 в пяти регионах юга России, в том числе в Дагестане.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".