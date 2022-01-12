Глава Минвод ушел в отставку из-за последствий коронавируса

12 января 2022, 14:38

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Сергей Перцев, возглавлявший Минводы с 2015 года, объявил сегодня об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем, вызванных перенесенным COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2018 года Ставропольский краевой суд признал незаконным решение конкурсной комиссии о назначении на должность главы Минвод Сергея Перцева, а 4 декабря депутаты городского совета приняли его отставку. Депутаты горсовета Минеральных Вод большинством голосов в феврале 2019 года избрали главой города Сергея Перцева, дважды покидавшего эту должность после претензий прокуратуры.

О решении уйти в отставку Перцев сообщил на своей странице в Instagram. "Сегодня я покидаю пост главы Минераловодского городского округа. Решение это далось мне тяжело, но было оно необходимым. Год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно. Многие месяцы 2021 года я находился в больнице, после — практически в ежедневном режиме — наблюдался у врачей, чтобы оправиться от перенесенного заболевания. Сейчас никто не может с точностью сказать, сколько потребуется времени, чтобы восстановить свое утраченное от COVID-19 здоровье. Но, уверяю вас, я буду делать все возможное, направлять все свои силы на достижение этой цели", - заявил глава города.

Публикация на странице главы Минвод, насчитывающей 14,5 тысячи подписчиков, набрала к 14.30 мск 740 отметок "нравится" и 156 комментариев. Большинство пользователей пожелали Перцеву скорейшего выздоровления.

До проведения конкурса на замещение должности главы исполнять эти обязанности будет первый замглавы администрации Дмитрий Городний, сообщил сегодня "Интерфакс".

Напомним, Сергей Перцев был избран главой Минвод 2 октября 2015 года. С начала 2016 года прокуратура добивается его отставки, считая, что получение им крупного денежного займа должно квалифицироваться как получение взятки. В сентябре 2017 года губернатор Ставрополья по инициативе прокуратуры внес представление об отставке Перцева, однако депутаты совета Минераловодского горокруга его отклонили. В ноябре 2017 года суд признал необходимым отменить это решение депутатов, а спустя месяц Перцев сам подал в отставку. 5 апреля 2018 года он вновь был избран главой города.

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