12 января 2022, 13:40

Ставропольский чиновник с поддельными документами задержан в Минске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший глава администрации Ставрополя задержан в аэропорту Минска при предъявлении поддельных документов. Освобожденный условно-досрочно чиновник пытался вылететь за границу, сообщила сегодня Погранслужба Беларуси.

Как писал "Кавказский узел", бывший сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий был приговорен 24 июля 2014 года к 9 годам колонии и штрафу 500 миллионов рублей по обвинению во взяточничестве. Апелляционная жалоба на приговор Бестужему была отклонена. В 2018 году он за хорошее поведение был переведен в колонию-поселение на Ставрополье.

По данным прокуратуры, в 2009 году Бестужий, будучи исполняющим обязанности главы администрации Ставрополя, получил взятку в размере 1,8 миллиона рублей за предоставление в аренду земли, находящейся в собственности города, а в 2011 году, уже вступив в должность сити-менеджера, покушался на получение взятки в размере 50 миллионов рублей за аналогичные действия. Сам Бестужий вину не признал, говорится в биографии бывшего сити-менеджера Ставрополя, подготовленной "Кавказским узлом".

В аэропорту Минска 10 января при оформлении рейса Минск - Стамбул задержан мужчина, который предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками подделки, сообщил сегодня Госпогранкомитет Беларуси.

У задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны ему ограничен. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный - бывший глава администрации Ставрополя, который  в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве, а впоследствии освободился условно-досрочно, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Видео проверки документов опубликовано на сайте ведомства. Сотрудница погранслужбы смотрит паспорт мужчины, лицо которого на видео размыто, проверяет его через оборудование, после чего берется за рацию.

В Беларуси в отношении задержанного начато уголовное дело о подделке официальных документов или их использовании, сам бывший чиновник "передан сотрудникам Следственного комитета", сообщил сегодня ТАСС.

Примечание:

"Два ставропольских чиновника задержаны по делу об ущербе на 18 миллионов", "Подозреваемый по делу о коррупции в УГИБДД Ставрополья впал в кому", "Ставропольский суд оставил под стражей Александра Золотарева".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 января 2022, 12:51

12 января 2022, 11:57

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