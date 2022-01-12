12 января 2022, 08:02

Два человека пострадали в Дагестане при взрыве газа

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В результате взрыва газа в пекаре в поселке Ленинкент травмированы два человека, они доставлены в больницу, сообщили власти. Прокуратура рапортовала о начале проверки.

По данным мэрии Махачкалы, 11 января в поселке Ленинкент произошел взрыв газа в пекарне, расположенной на улице Совхозной.

"По предварительным данным, двое пострадавших. Они госпитализированы в ожоговый центр. Их состояние оценивается как удовлетворительное", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 11 января на странице пресс-службы мэрии Махачкалы в Instagram.

Прокуратура региона отчиталась о начале проверки. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования и правил пожарной безопасности", – пояснило ведомство вечером 11 января на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 28 сентября трое детей и двое взрослых были госпитализированы с ожогами после взрыва газа в пристройке жилого дома в Махачкале.

Примечание:

"Умерли две пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте", "Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Дагестане", "Два взрыва газа с тремя пострадавшими произошли за сутки в Хасавюрте".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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