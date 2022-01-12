Обвинение запросило для Карагулова шесть лет колонии

12 января 2022, 01:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокурор потребовал назначить шесть лет лишения свободы ученому из Кабардино-Балкарии Хусейну Карагулову, обвиненному в промышленном производстве лекарств. Защита заявила, что вина фармацевта не доказана, и попросила оправдать его.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа 2021 года в суде адвокат заявила, что показания свидетелей обвинения по делу Карагулова написаны под копирку, причем некоторые свидетели отказались от них в суде, а протокол осмотра места происшествия сфальсифицирован. Защита предложила суду в Нальчике совместить одно из заседаний с осмотром помещения компании "Бивитекс".

Процесс по делу доктора фармацевтических наук, учредителя и гендиректора ООО "Бивитекс" Хусейна Карагулова начался 8 ноября 2020 года в Нальчикском горсуде. Карагулов обвиняется в том, что без лицензии занимался производством субстанции "Тамбуил-экстракт" на основе целебных грязей, добываемых со дна Тамбуканского озера. Ученый вину не признает и утверждает, что чиновники выполняют чей-то заказ. Он настаивает, что на производство препарата "Тамбуил-суппозиторий", который реализовывался через аптеки, получена лицензия Минздрава Кабардино-Балкарии, и этот препарат изготавливается не из субстанции "Тамбуил-экстракт", на которую, как указывает следствие, у него не было лицензии.

В Нальчикском городском суде 11 января состоялись прения по делу Хусейна Карагулова, передал корреспондент "Кавказского узла".

Гособвинитель попросил назначить Карагулову наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием срока в колонии общего режима.

Адвокат Галина Ланевская предложила вынести оправдательный приговор, сославшись на отсутствие в действиях Карагулова состава преступления. Обвинением допущено ряд грубых ошибок, на основании которых Карагулов был привлечен к уголовной ответственности, заявила она.

Следователем указано, что Карагулов с 1 января 2016 по 21 марта 2019 года незаконно производил фармацевтическую субстанцию "Тамбуил-экстракт", из которой изготовлял лекарственный препарат "Тамбуил-суппозиторий", и сбывал его, хотя лицензия давала ему право только на розничную торговлю, отметила Ланевская.

Однако лекарственный препарат "Тамбуил-экстракт" изготавливался (но не производился, как указано в обвинении) согласно лицензии на законных основаниях, был зарегистрирован в государственном реестре в установленном порядке, отметила адвокат. И предварительное следствие, и сторона обвинения игнорируют тот факт, что лекарственный препарат "Тамбуил-суппозиторий" изготавливался не из "Тамбуил-экстракта", а из сырья Тамбуканской грязи прямым экстрагированием, сказала она.

Адвокат считает, что следствие не разделило два понятия – производить и изготавливать. ООО "Бивитекс" изготавливало вручную небольшие партии лекарственных препаратов по заказам лечебных учреждений в научных целях, сказала Ланевская.

"Тамбуил-суппозиторий" поставлялся по договорам в Главный военный госпиталь им. Бурденко, НИИ им Склифосовского, в ФГБУ "Клиническая больница" управления делами президента РФ, в санатории Кавминвод, Сочи, аптеки Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, деятельность фирмы "Бивитекс" осуществлялась в соответствии с ФЗ "Об обращении лекарственных препаратов", отметила адвокат.

Из обвинительного заключения следует, что из лекарственного препарата "Тамбуил-экстракт" изготавливался "Тамбуил-суппозиторий" без разрешения, выдаваемого Минпромторгом России, сказала она. Однако в соответствии со статьей 235.1 УК РФ (о незаконном производстве лекарственных средств и медицинских изделий), должна быть установлена не только незаконность производства, но и опасность употребления препарата, указала защитник. При этом следствие не направило препарат "Тамбуил-суппозиторий" на исследование химического состава, отметила Ланевская.

Лекарственный препарат "Тамбуил-суппозиторий" прошел клиническое исследование, имеются протоколы клинических испытаний, множество положительных отзывов от учреждений, больных, есть сертификат, препарат зарегистрирован в Государственном центре стандартизации и метрологии в Ставрополе, внесён в государственный реестр лекарственных препаратов, отметила адвокат. Кроме того, за эту разработку Карагулову вручен диплом шестого Международного салона инноваций и инвестиций, проходившего в Москве в 2006 году, ООО "Бивитекс" тогда же был награжден золотой медалью за разработку технологии производства суппозиториев дозированной лекарственной формы, рассказала она.

Для организации производства препаратов из тамбуканской грязи в промышленных масштабах требуется строительство фармацевтического завода, а таких средств у "Бивитекса" не имелось, указала адвокат. Она отметила, что в соответствии с ФЗ "Об обращении лекарственных средств" нужно было привлечь спонсоров. Рассматривались различные предложения, однако до реализации конкретного проекта дело не дошло – Карагулова обвинили в том, что на площади в 40 квадратных метров он организовал промышленное производство с непрерывным технологическим процессом с автоматической закладкой ингредиентов, изготовлением, маркировкой и упаковкой, и это не соответствует действительности, сказала Ланевская.

"Предварительным следствием не приняты во внимание ни лицензия на фармацевтическую деятельность, которая имеется у Карагулова, ни устав "Бивитекса", который регламентирует виды деятельности ООО, ни положения федерального закона "Об обращении лекарственных средств", оно сосредоточилось на одном – на "безлицензионном производстве", – подчеркнула она.

"Не исследовано оборудование, на котором изготавливались препараты. Не допрошен ни один специалист на предмет пригодности оборудования для организации производства в промышленных масштабах, в чем обвиняют Карагулова. Судя по фотографиям, на фирме имелось кустарное оборудование, сконструированное Карагуловым в научно-исследовательских целях и изготовленное по его заказу", – указала Ланевская.

Ссылаясь на показания свидетелей, работниц фирмы, адвокат пояснила, как проходил процесс изготовления свечей, какое количество их можно было изготовить вручную. За три дня это могло быть около 70 упаковок по 10 свечей, сказала она.

"Бивитекс" занимался не производством, а изготовлением суппозиториев, на что у фирмы имелась лицензия министерства здравоохранения КБР от 10 января 2014 года, отметила Ланевская, указав еще раз, что производство отличается от изготовления.

Адвокат подвергла критике часть показаний свидетелей. Она указала, что понятые даже не присутствовали при осмотре помещений фирмы "Бивитекс", и потребовала исключить их показания, а также ряд процессуальных документов из числа допустимых доказательств.

Ланевская назвала преследование Карагулова "заказом" для отстранения его от научной деятельности, связанной с исследованием лечебных свойств грязи из озера Тамбукан, на которое у него имеется соответствующая лицензия. Есть сведения, что на Тамбукан имеют виды другие лица, занятые в курортном бизнесе, сказала она.

"Карагулов привлечен к уголовной ответственности незаконно, его вина не доказана ни предварительным, ни судебным следствием. Мое убеждение – уголовное дело расследовано на крайне низком профессиональном уровне, предвзято, чтобы обвинить моего подзащитного, в итоге убрать его с пути и заняться бизнесом на Тамбукане самим", – заявила Ланевская.

Прения в суде планируется продолжить 12 января.