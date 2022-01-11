Пользователей сети возмутило отсутствие реакции правоохранителей на дебош депутата из Шахт

11 января 2022, 21:00

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Ростовское отделение "Единой России" исключило из партии депутата из Шахт Вадима Литвинова после сообщения о том, что он пытался пройти с оружием в ресторан. Литвинов привел свою версию событий, согласно которой он во время конфликта "вступился за партию". Исключение из партии не является достаточным наказанием за пьяный дебош с оружием в ресторане, указали пользователи Instagram.

Депутат гордумы города Шахты Вадим Литвинов исключен из партии "Единая Россия" после неэтичного поведения в предновогодние дни, сообщило сегодня Ростовское отделение партии.

"В конце декабря было принято решение о его исключении из депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе города Шахты. Шахтинский местный политический совет "Единой России" данное решение депутатского объединения согласовал", - говорится в сообщении на сайте партии.

Депутат и источники в силовых структурах представили разные версии событий в ресторане

Охрана ростовского ресторана "Магадан" 18 декабря 2021 года отказалась пускать мужчину в ресторан, так как у него при себе был травматический пистолет. Заходить в заведение без оружия мужчина наотрез отказался и закатил скандал, а затем скрылся на внедорожнике Range Rover. Позже стало известно, что дебоширом оказался шахтинский депутат Вадим Литвинов, проинформировало сегодня издание 1rnd.ru.

По данным источников в силовых структурах, Литвинов попытался скрыться с места на своем внедорожнике, но полиция остановила водителя с признаками алкогольного опьянения. В Range Rover депутата нашли пистолет и ружье "Сайга". По словам одного из источников, Литвинов размахивал депутатским удостоверением, кричал, что всех полицейских посадит и ему за это ничего не будет, сообщило сегодня 161.ru

Литвинов рассказал, что добровольно вышел из партии 6 января. По его словам, СМИ неверно интерпретировали конфликт - он действительно ужинал в ресторане 18 декабря 2021 года, но на выходе его толкнул охранник, оскорбив партию. "После этих слов я кинулся на него. Как-то так поборолись с ним просто между собой немного. Я не был выпившим, а такая реакция у меня была, потому что это не в первый раз происходило. Это какой раз уже было — не очень любят эту фракцию в этом ресторане. Я как-то заступился за фракцию, а фракция не сильно заступилась за меня", - заявил Вадим Литвинов изданию.

Депутат опроверг сведения о том, что пытался войти с пистолетом в ресторан, а также о том, что он или водитель были нетрезвы. "У меня есть у меня пистолет МР и ружье Verona Camo Black, которое лежит сейчас в полиции вместе с разрешением. У меня есть разрешение на ношение этого оружия и даже на перевозку. Это охотничье ружье. И билет охотничий тоже есть. Я показал им всё. Просто должен был быть Новый год же скоро. Я вез почистить для того, чтобы эти, знаете, ракеты стрелять. Я показал им, что у меня в багажнике лежит охотничье ружье и пистолет в сейфе травматический. А то, что я взял пистолет и пошел с ним в ресторан, — это всё выдумки", - приводятся слова депутата в публикации.

Литвинова следует лишить права на ношение оружия, заявил сегодня в депутат Госдумы Александр Хинштейн. "Если, как утверждается, он действительно угрожал гражданам оружием, да ещё и находясь в нетрезвом состоянии, а затем в этом состоянии уехал с места происшествия, но был почему-то отпущен полицией, все эти действия должны получить правовую оценку; как и действия сотрудников полиции. Как минимум, Литвинова следует лишить права на хранение/ношение оружия. Соответствующие проверки прокуратуры и Росгвардии будут мной инициированы", - написал он в своем Telegram-канале.

На сайтах управлений МВД и Следкома России по Ростовской области на 20.50 мск не содержится информации об инциденте с участием депутата.

Пользователи соцсетей обратили внимание на безнаказанность депутата

Публикация о том, что Литвинова исключили из партии за конфликт в ресторане "Магадан", появилась сегодня в социальных сетях. В Instagram-паблике my.rostov, на который подписаны 110 тысяч человек, к 20.45 мск публикация набрала 303 отметки "нравится" и 20 комментариев.

"Поругали как мальчика, ни штрафа, ни ареста. Ну побегал с пистолетом по городу, ну простите его - он больше не будет", - прокомментировал пользователь stroi_ploshadka. "Сейчас затихнет и обратно возьмут", - предположил пользователь langowoi.

В Instagram-паблике gorod_rostov, насчитывающем 86 тысяч подписчиков, публикация набрала к 20.40 мск 686 отметок "нравится" и 46 комментариев.

"Ну а так почему же наказание не понес?" - поинтересовалась goncharovanatalia602."Ну правильно. За что наказывать? Не нашли, за что. Там же нет статей УК РФ совсем. Вот прям ни одной", - сыронизировал пользователь d.svetarnd.

Возмутило бездействие правоохранительных органов и пользователей сообщества "Ростов Главный" в соцсети "ВКонтакте", которое насчитывает 606 тысяч подписчиков. Публикация набрала к 20.40 мск 123 отметки "нравится" и 66 комментариев.

"За вооруженный дебош пальчиком пригрозили. А если бы пристрелил кого? Пару лет условно?", - спросил Александр Донсков. "Исключили из партии всего лишь, а депутатской неприкосновенности лишили? А уголовное дело в СК завели?" - полюбопытствовал Михаил Квитко. "Это не наш депутат, он исключился две недели назад", - прокомментировал реакцию партии Антоний Кирилов.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года президиум Ростовского регионального политсовета "Единой России" исключил из партии депутата Поляковского сельского поселения Неклиновского района Виталия Латышева, после серии публикаций в СМИ о хищениях в возглавляемых им организациях.

Вадим Литвинов является депутатом городской думы Шахт с сентября 2020 года. Он набрал большинство голосов по 20-му избирательному округу. Получить статус депутата Литвинов смог только с третьей попытки. Еще в 2010 году он хотел стать депутатом собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области, но проиграл выборы. Тогда он представлял партию ЛДПР. В 2013 году Литвинов предпринял попытку поучаствовать в дополнительных выборах в городскую думу Шахт, но тоже не смог победить. На тот момент он уже шел, как самовыдвиженец, сообщил сегодня "Блокнот".

До избрания депутатом Литвинов работал водителем в ООО "Ростовский ЦОК в сфере охраны окружающей среды". По информации из декларации о доходах, за 2020 год Литвинов заработал 391 тысячу рублей. В его собственности находятся два земельных участка площадью 4912 квадратных метров и 24,7 тыс. квадратных метров , 1/2 земельного участка площадью 660 квадратных метров , 1/2 жилого дома площадью 50 квадратных метров и 10 нежилых помещений общей площадью 3081 квадратных метров и асфальтированная площадка протяженностью 10 тысяч метров, проинформировало сегодня РБК.