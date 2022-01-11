Волгоградец оштрафован за портрет Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

11 января 2022, 14:07

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Суд назначил штраф в 300 тысяч рублей студенту из Волгограда Денису Воронцову, который признан виновным в реабилитации нацизма и вмешательстве в работу правоохранительных органов. Воронцов вину не признал.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2020 года следствие заявило, что волгоградец Денис Воронцов разместил на сайте акции "Бессмертный полк" фотографии нацистских преступников. 31 июля 2021 года стало известно, что Воронцов помимо реабилитации нацизма, обвинен во вмешательстве в работу правоохранителей, так как, по данным Генпрокуратуры, он уничтожил доказательства по делу, стерев данные с мобильного телефона.

По данным следствия, весной 2020 года Воронцов через социальную сеть "ВКонтакте" оформил заявку для демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографии начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Генриха Мюллера, указав, что на изображении якобы запечатлен участник Великой Отечественной войны Геннадий Михайловский.

Суд в Волгограде назначил штраф в размере 300 тысяч рублей студенту Денису Воронцову, который разместил фотографию нациста на сайте "Бессмертного полка", пишет сегодня Объединенная пресс-служба судов. Воронцов свою вину отрицал, заявив, что его учетную запись в социальной сети взломали, а про акцию "Бессмертный полк" ему ничего неизвестно, сообщил ТАСС.

В ходе задержания и допроса молодой человек проник в служебный кабинет следователя, забрал свой телефон, откуда удалил всю информацию, "уничтожив сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу", проинформировал "Интерфакс".

Комментариев Воронцова или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

Часть 1 статьи 354 УК РФ (реабилитация нацизма) предусматривает штраф до 3 миллионов рублей, или принудительные работы, или лишение свободы на срок до трех лет. Часть 2 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования) предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, или принудительные работы, или арест на срок до шести месяцев.

Уголовное дело поступило в суд 29 юля 2021 года, состоялись 16 судебных заседаний, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте Волгоградского областного суда.