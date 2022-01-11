Помощник губернатора в Армении осужден по делу об избиении подполковника

11 января 2022, 02:34

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Помощник губернатора Вайоцдзорской области Армении Арутюн Григорян получил пять лет тюрьмы по делу об избиении подполковника Ары Мхитаряна, который после полученных травм больше двух лет находится в коме.

Как сообщал " Кавказский узел ", подполковник Ара Мхитарян получил тяжелые травмы во время драки 18 сентября 2019 года в Ехегнадзоре между военнослужащими и сотрудниками администрации Вайоцдзорской области. После избиения Мхитарян впал в ком у. По обвинению в избиении Мхитаряна были арестованы помощник губернатора Вайоцдзорской области Армении Арутюн Григорян и его брат Завен Григорян, однако последний был затем отпущен под залог.

Суд Араратской и Вайоцдзорской областей Армении 10 января приговорил Арутюна Григоряна, бывшего помощника губернатора Вайоцдзорской области Трдата Саргсяна, к пяти годам лишения свободы по делу об избиении Ары Мхитаряна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Левон Саакян. По словам адвоката, Ара Мхитарян до сих пор находится в коме.

Арутюн Григорян признан судом виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст.112, ч.2, п.6 Уголовного кодекса Армении). Комментариями осужденного и его защиты "Кавказский узел" пока не располагает.