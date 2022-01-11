11 января 2022, 02:34

Помощник губернатора в Армении осужден по делу об избиении подполковника

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Помощник губернатора Вайоцдзорской области Армении Арутюн Григорян получил пять лет тюрьмы по делу об избиении подполковника Ары Мхитаряна, который после полученных травм больше двух лет находится в коме. 
Как сообщал "Кавказский узел", подполковник Ара Мхитарян получил тяжелые травмы во время драки 18 сентября 2019 года в Ехегнадзоре между военнослужащими и сотрудниками администрации Вайоцдзорской области. После избиения Мхитарян впал в кому. По обвинению в избиении Мхитаряна были арестованы помощник губернатора Вайоцдзорской области Армении Арутюн Григорян и его брат Завен Григорян, однако последний был затем отпущен под залог.
Суд Араратской и Вайоцдзорской областей Армении 10 января приговорил Арутюна Григоряна, бывшего помощника губернатора Вайоцдзорской области Трдата Саргсяна, к пяти годам лишения свободы по делу об избиении Ары Мхитаряна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Левон Саакян. По словам адвоката, Ара Мхитарян до сих пор находится в коме.
Арутюн Григорян признан судом виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст.112, ч.2, п.6 Уголовного кодекса Армении). Комментариями осужденного и его защиты "Кавказский узел" пока не располагает.
Примечание:

"Губернатор Вайоцдзорской области объявил об отставке после скандала с избиением офицера", "Мэр Еревана отказался подать в отставку", "Помощник губернатора в Армении арестован за избиение офицера".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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