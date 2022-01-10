20 граждан Азербайджана эвакуированы из Казахстана

10 января 2022, 12:32

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В связи с беспорядками в Казахстане вывезены в Баку 20 граждан Азербайджана, планируется эвакуация еще 10 человек, сообщил сегодня представитель посольства.

Как писал "Кавказский узел", 2 января, после повышения в два раза цены на сжиженный газ, в Казахстане начались беспорядки. К 9 января за участие в них были задержаны 5135 человек. 6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана о введении в страну миротворческих сил, состоящих из примерно 2,5 тысячи граждан России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана. 8 января самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску миротворцев в Казахстан.

К 10 января 20 граждан Азербайджана были эвакуированы из Казахстана, сообщил в ответ на запрос АПА представитель посольства Азербайджана в Казахстане Анар Гусейнзаде.

По его словам, 12 граждан Азербайджана были отправлены из Нур-Султана в Москву, а оттуда - в Баку. Еще восемь человек были доставлены в Бишкек через сухопутную границу Казахстана.

"Несмотря на то, что сухопутные границы закрыты в связи с пандемией, было сделано исключение. Эти граждане Азербайджана отправились из Бишкека в Москву, а оттуда в Баку. Планируется эвакуация еще 10 человек", - рассказал представитель посольства.

По его словам, информации о пострадавших гражданах Азербайджана и об их участии в беспорядках в Казахстане не поступало, сообщает сегодня агентство.

По данным на 10 января, в Казахстане во время беспорядков погибли 17 сотрудников силовых структур, задержаны за участие в беспорядках 7939 человек, пишет "Интерфакс".