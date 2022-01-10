Завершено расследование смерти краснодарца Бакшеева в тюремной больнице

10 января 2022, 10:39

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В ростовский суд поступило дело врача тюремной больницы, обвиненной в смерти краснодарца Дмитрия Бакшеева, который был осужден за убийство.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября 2021 года стало известно, что врач-эндокринолог межобластной туберкулезной больницы ФСИН в Ростове-на-Дону обвинена в неосторожности, которая привела к смерти Дмитрия Бакшеева. Врач допустила нарушения при оказании медицинской помощи Бакшееву, предположили следователи.

Осужденный за убийство краснодарец Дмитрий Бакшеев умер 16 февраля 2020 года в туберкулезной больнице, куда был госпитализирован 1 февраля. По версии ФСИН, он умер от обострения хронических болезней. Однако адвокаты сочли, что Бакшеев умер, не получив необходимые инъекции инсулина, и потребовали расследовать обстоятельства смерти. Дело было возбуждено 26 марта 2021 года.

Дело эндокринолога терапевтического отделения филиала тюремной больницы №19 Лусине Григорян поступило в Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Григорян обвинена в причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ), она находится под подпиской о невыезде, информирует сегодня ИА "Дон 24".

Часть 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, 28 июня 2019 года Дмитрий Бакшеев был приговорен к 12 годам и 2 месяцам заключения по обвинению в убийстве и надругательстве над телом умершей. Бакшеев настаивал на полной невиновности и подавал апелляцию на приговор. Защита заявляла, что провела собственное расследование и установила предполагаемых убийц. Уже после смерти Бакшеева, 26 февраля 2020 года, защитники подали кассационную жалобу на приговор, но суд отказался удовлетворить ее. Адвокаты надеются на реакцию ЕСПЧ.

Помимо Дмитрия Бакшеева, была осуждена и его супруга Наталья Бакшеева. Суд признал ее виновной в подстрекательстве к убийству и приговорил к 10 годам колонии. Несмотря на то, что в СМИ Бакшеевых называли "кубанскими каннибалами", обвинение в каннибализме им не предъявлялось. При обыске в квартире Бакшеевых были изъяты части расчлененного человеческого тела. Защита указала, что результаты экспертизы мяса из холодильника супругов противоречивы, а в основу приговора Дмитрию Бакшееву положены доказательства, добытые с нарушениями. По версии адвокатов, силовики намеренно распространили через СМИ дезинформацию о причастности Дмитрия и Натальи Бакшеевых к 30 убийствам и каннибализму.