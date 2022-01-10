Антитеррористические учения в Волгоградской области. Фото пресс-службы МО России https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12402595@egNews

10 января 2022, 08:44

Антитеррористические учения прошли в Волгоградской области

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Бойцы мотострелковых подразделений в новогодние праздники отработали навыки отражения нападений диверсантов на военные городки в Волгоградской области, сообщили сегодня в Южном военном округе.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году на юге России решено провести более 3000 военных учений, сообщили 3 января в Южном военном округе.

В новогодние праздники мотострелковые подразделения в Волгоградской области более 10 раз тренировались реагировать на нападение условного противника на военные городки, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

"По замыслу, диверсанты прорывались на территории военных городков для проведения террористических актов, захвата заложников и подрыва боеготовности воинских частей. После получения сигнала тревоги подразделения антитеррора оперативно выдвигались в назначенные места, осуществляли блокирование условных диверсионных групп и уничтожали их", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны России.

Бойцы также отрабатывали навыки штурма зданий, борьбы с беспилотниками и обнаружения отравляющих веществ. "Помимо этого, военнослужащие отработали задачи по оказанию первой медицинской помощи и эвакуацию условно раненного военнослужащего", - отмечается в публикации.

Примечание:

"Моряки Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге в Дагестане", "Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ", "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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