Многодетные сочинки оспорили решение мэрии о сносе их дома

10 января 2022, 07:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В суд направлена жалоба на решение мэрии Сочи снести дом, принадлежащий двум многодетным семьям. Постройка была объявлена самовольной после того, как семьи получили официальное разрешение жить там, рассказали авторы жалобы.

Сообщение о судебной тяжбе двух многодетных семей с администрацией Сочи поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 15 сентября 2021 года. "Больше трёх лет я сужусь с администрацией Сочи, которая хочет снести мой дом. Дом я строила восемь лет. Участок купила в 2009 году. Оформила все документы на дом, получила адрес, все как положено. [...] Дом по решению суда хотят снести. Со мной вместе судится подруга нашей семьи, у которой тоже четыре ребёнка и негде жить (даже стояла в очереди на жилье). Она купила три года назад часть дома", – написала автор сообщения, представившаяся матерью четырех детей Екатериной.

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10 января 38-летние многодетные матери из Сочи Екатерина Елединова и Каринэ Багдасарян направили в Четвертый кассационный суд Краснодара свои жалобы на решение снести их трехэтажный дом в садовом товариществе "Раздольное" в одноименном селе, рассказала 10 января корреспонденту "Кавказского узла" автор сообщения Екатерина Елединова.

Дом, по ее словам, построен на собственном участке площадью почти пять соток. Многодетные семьи строили этот дом для своих детей с 2009 года, потратили на строительство около пяти миллионов рублей, а перед этим в 2009 году купили за миллион рублей этот земельный участок.

В 2018 году дом был построен, 18 мая 2018 года представитель Росреестра выдала свидетельство о праве собственности на дом, а 6 июля того же года замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Антон Кирсанов официальным документом с печатью департамента присвоил адрес дому. С руководителями соответствующих организаций были заключены договоры на подключение и поставку услуг ЖКХ. Многодетным новоселам – бывшим одноклассницам – оставалось только перевезти вещи и детей в новый дом и зарегистрироваться в нем. "Но почти 10-летней мечте не удалось сбыться", – рассказала Екатерина Елединова.

Она показала корреспонденту "Кавказского узла" датированное 14 августа 2018 года постановление административной комиссии Хостинского района "о назначении наказания" ей как одной из собственниц дома за постройку дома "без разрешения на строительство". Комиссия назначила штраф в 500 рублей за нарушение статьи 8.1 регионального закона № 608-КЗ "Об административных правонарушениях" (невыполнение требований правил землепользования и застройки).

А 28 августа 2018 года судья Хостинского райсуда удовлетворил иск мэрии Сочи к Екатерине Елединовой о "сносе самовольной постройки". В суде Елединова заявила, что дом строился на земле садоводческого товарищества, и поэтому разрешения не требовалось, и напомнила, что все документы на присвоение адреса и регистрацию дома в собственность подписывали официальные лица, но судья этим доводам не внял, рассказала Екатерина Елединова.

"Указанный объект возведен без получения в установленном законом порядке разрешения на строительство в нарушение пунктов 5.1., 5.3 Правил землепользования и застройки города-курорта Сочи, что в соответствии с пунктом 1 ствтьи 222 Гражданского кодекса РФ является признаком самовольной постройки... Исковое заявление администрации города Сочи к Елединовой Екатерине Сергеевне о сносе самовольной постройки – удовлетворить. Признать самовольной постройкой объект капитального строительства. Обязать Елединову Екатерину Сергеевну осуществить за свой счет снос объекта капитального строительства. Аннулировать запись о государственной регистрации права в ЕГРН на здание", – говорится в постановлении, размещенном на сайте Хостинского райсуда.

Многодетные матери обжаловали это решение. "Куда мы только ни писали! Все юристы, которые смотрели наше дело, изумляются, как чиновники одной рукой сами признали дом и даже выдали ему адрес, а другой рукой решили его снести, и судья за одно заседание [...] просто перечеркнул жизнь нашим детям и семьям", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Каринэ Багдасарян.

Она уточнила, что в одиночку воспитывает четырех детей, числится малоимущей и сейчас живет с детьми на съемном жилье. "Пока дом строили, мой четвертый ребенок вырос и стал совершеннолетним. Но ему, мне и еще троим несовершеннолетним детям надо где-то жить. Пока будем судиться, так и эти трое детей вырастут без жилья", – пожаловалась женщина.

Екатерина Елединова добавила, что в ее семье 11 человек: она, муж и шесть детей в возрасте от семи месяцев до 14 лет. "С нами живет моя мама-пенсионерка. Ей 60 лет. Предполагалось, что будут жить родители мужа: маме 70 лет и отцу 73 года. Мы были вынуждены купить небольшое жильё после того, как дом арестовали. Во второй семье Каринэ Багдасарян четверо детей. Она воспитывает детей одна, так как ее муж умер. У них тяжелое положение, так как у неё из жилья только квартира в общей долевой собственности на девять человек (сёстры, братья, мама, папа). У нее больше жилья нет. Каринэ стояла на очереди на жилье. Но ей было отказано в предоставлении жилья, очередь многодетных отменили в Сочи. То есть в наших семьях, состоящих из нескольких поколений, порядка 20 человек, кто нуждается в доме", – рассказала Елединова.

Юристы сочли сомнительными доводы чиновников

Дом Елединовой и Багдасарян в садовом товариществе "Раздольное" не относится к самовольным постройкам, убеждена юрист Ирина Шабунина, представляющая интересы этих семей. "И не может таковым являться, потому что право собственности на жилой дом подтверждалось записью регистрации права собственности от 18 мая 2018 года. Регистрация права собственности на жилой дом была осуществлена в упрощенном порядке путем подачи декларации и технического плана. Выписками из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним подтверждается тот факт, что вид разрешенного использования земельного участка являлся "для садоводства", "дачного хозяйства". На момент регистрации права на недвижимое имущество – жилой дом, "участок имел вид разрешенного использования – дачное хозяйство, именно поэтому и была правомерно произведена регистрация дома сотрудниками Росреестра", – пояснила Ирина Шабунина корреспонденту "Кавказского узла".

"Дом отвечает всем градостроительным нормам и правилам, не создает угрозу жизни и здоровью граждан, либо препятствия владельцам смежных земельных участков в пользовании их имуществом. То есть ничьи права не нарушены. И сам дом стоит в тупике, не имеет смежных землепользователей", – уточнила корреспонденту "Кавказского узла" юрист Анна Мартемьянова, также представляющая интересы этих семей.

Каринэ Багдасарян уточнила, что 19 апреля 2021 года оспорила акт районной администрации от 16 июля 2018 года о проверке земельного участка и предписание об устранении нарушений земельного законодательства. Судья Ирина Клименко отменила этот акт, при этом в суде были заслушаны, в том числе мнения специалистов управления по вопросам семьи и детства.

"Ирина Клименко вникла в нашу ситуацию очень внимательно. Она также спросила мнение специалистов [управления по вопросам семьи и детства], которые были против лишения наших детей крова. В результате акт Хостинской администрации был отменен", – рассказала Каринэ Багдасарян.

Но, по ее словам, радоваться решению пришлось недолго, потому что мэрия Сочи подала апелляционную жалобу, и решение судьи было отменено. "Сейчас мы все эти действия чиновников мэрии оспариваем в Четвертом кассационном суде, куда сегодня подали жалобу", – рассказала 10 января Каринэ Багдасарян.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала в садовом товариществе "Раздольное", где стоят, в том числе просторные дома вплоть до четырехэтажных, огороженные высокими каменными заборами. Обе многодетные матери не исключили, что проверка статуса их дома могла быть инициирована соседями, живущими в одном из таких домов. "Нас просто невзлюбили из-за того, что у нас много детей. Может быть, [соседи] и их родственники думают, что от наших детей будет им шумно, но мы никому мешать не собираемся. Наши дети хорошо воспитаны", – сказала, в частности, Екатерина Елединова.

Многодетным семьям имеет смысл обратиться к сочинским депутатам Госдумы с просьбой о помощи, а также в мэрию, считает руководитель сочинского представительства краевой общественной организации "Союз садоводов Краснодарского края" Иван Волокитин. "Думаю, надо пробовать ходатайствовать перед администрацией об отзыве их иска, как исключение для многодетных семей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема сочинского правосудия "в неравенстве людей перед законом и судом", высказал мнение адвокат Сергей Костюк. "Одним можно все, и им узаконивают даже многоквартирные дома, а другим – ничего, и отнимают даже уже узаконенные самими чиновниками дома. Пока закон не будет един для всех, порядка в любой сфере жизни и деятельности общества Сочи быть не может", – сказал Костюк корреспонденту "Кавказского узла".