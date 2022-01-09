Давид Минасян возглавил общину Паракар после протеста оппонентов

09 января 2022, 18:00

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Члены партии "Страна жизни" отказались от мандатов депутатов Совета старейшин армянской общины Паракар, и оставшиеся депутаты избрали главой общины Давида Минасяна. Пятилетний срок правления решено разделить пополам между Минасяном и кандидатом от "Гражданского договора".

Как писал "Кавказский узел", избрание главы села Паракар, где после муниципальных выборов два кандидата объявили себя законными главами общин, уже дважды было сорвано. 7 января Совет старейшин собрался для выборов главы общины, но депутаты противоборствующих фракций не смогли договориться о праве вести заседание. Ранее, 5 января, члены партии "Страна жизни" не пришли на заседание, и его пришлось отложить.

Местные выборы прошли в общинах Армении 5 декабря 2021 года. В Паракаре партия "Страна жизни", список которой возглавлял Володя Григорян, получила на выборах 10 мандатов (48,94%) в Совете старейшин, блок "Давид Минасян", предвыборный список которого возглавлял действующий глава общины Давид Минасян, пять мандатов (23,51%), еще шесть мандатов (27,54%) досталось правящей партии "Гражданский договор". 23 декабря несколько сотен жителей села Паракар вышли на акцию протеста с требованием отменить итоги выборов. По их мнению, победу по результатам голосования одержал кандидат в главы общины от партии "Страна для жизни" Володя Григорян. В конце декабря Административный суд признал выборы в Паракаре недействительными.

Сегодня Совет старейшин укрупненной общины Паракар большинством голосов избрал главой общины Давида Минасяна. За него проголосовали 11 депутатов, все они из фракций "Давид Минасян" и "Гражданский договор". Фракция "Страна для жизни" не приняла участие в голосовании. Более того, все 10 депутатов этой фракции в знак протеста отказались от своих мандатов.

На заседании, которое транслировалось в прямом эфире News.am, было объявлено, что избранный сегодня главой общины Давид Минасян вступит в должность на третий день со дня голосования. На 12 января намечена инаугурация главы общины, где Минасян должен произнести клятву, передал корреспондент "Кавказского узла".

После прошлого заседания Совета старейшин, которое состоялось 7 января, все три фракции пришли к общему мнению, что управление общиной должно быть трехсторонним, и кандидаты должны поочередно занимать должность главы общины равными сроками в течение ближайших пяти лет. Однако стороны "так и не пришли к договоренности о трехстороннем правлении", пояснил сегодня член фракции "Давид Минасян" Гор Сарибекян.

"Паракар мог стать прецедентом для других общин, но политика взяла верх в данном вопросе. Были споры, кто из кандидатов должен править первый срок. Наши оппоненты хотели выступить с позиций победителя, даже в этом вопросе не смогли согласовать свои позиции", - сказал он.

Депутат добавил, что "Давид Минасян" и "Гражданский договор" договорились о двустороннем правлении, то есть половину срока главой общины будет представитель одной фракции, половину срока - другой.

Кворум, по его словам, не сложно будет обеспечить на заседаниях, несмотря на то, что фракция "Страна для жизни" сложила мандаты. У двух других фракций 50+1% мандатов, поэтому "кворум, думаю, будет обеспечен", пояснил Сарибекян.

Сам Давид Минасян сообщил, что будет возглавлять общину в первый срок правления, вторые 2,5 года будет править представитель "Гражданского договора" Людвиг Гюльназарян.

"Я не буду ставить разницу между моими избирателями и избирателями Володи Григоряна, который набрал больше голосов. Буду работать во благо общины и государства", - сказал в эфире трансляции Минасян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Володя Григорян перед заседанием Совета старейшин не пояснил решение своей фракции отказаться от мандатов. "Мы все складываем мандаты и удаляемся. Если вы хотите голосовать, это ваша проблема, мы все когда-нибудь ответим перед Богом. До свидания", - привело сегодня его слова News.am.

Согласно статье 142.2 Избирательного кодекса Армении, если политическая сила получает по итогам выборов более 50% мандатов Совета старейшин, ее кандидат, возглавлявший список партии или блока, считается избранным мэром в силу права. В случае, если ни одна из политических сил не получает более 50% мандатов, проводится открытое голосование среди кандидатов, возглавлявших предвыборные списки партий или блоков, преодолевших проходной барьер. Кандидат, получивший большинство, избирается мэром.

Напомним, результаты выборов были оспорены также в Варденисе. Там 4 января сотрудники полиции не пустили избранного оппозицией главу общины Агарона Хачатряна в здание мэрии, объяснив, что правящая партия "Гражданский договор" обжаловала в суде его избрание. Хачатряну пришлось принести присягу на улице.

На выборах в Варденисе "Гражданский договор" получил большинство голосов (46,11%), но, таким образом, не набрала более 50% голосов, необходимых для избрания своего кандидата мэром в силу права. Две остальные политические силы – блок "Агарон Хачатрян" и "Единый Варденис" получили 37,36% и 16,51%, соответственно. После выборов они подписали меморандум о создании коалиции, обеспечив таким образом необходимое число мандатов для избрания своего кандидата мэром. Представители правящей партии «Гражданский договор» бойкотировали заседание Совета старейшин, заявив, что оно неправомерно, и подали иск в Административный суд.