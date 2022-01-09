09 января 2022, 16:11

Сообщение о бомбе в посольстве Армении в Москве оказалось ложным

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики не нашли бомбу в посольстве Армении в России, московская полиция расценила письмо о минировании здания как ложное сообщение о теракте.

Как писал "Кавказский узел", 8 января стало известно, что в посольство Армении в России поступило письмо с сообщением о минировании и требованием вывести войска из Казахстана.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну миротворческих сил, состоящих из примерно 2,5 тысячи граждан России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана. 8 января самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских миротворцев в Казахстан.

Здания посольств Армении и Белоруссии после сообщений о минировании были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ силовики не нашли, сообщает сегодня ТАСС.

После сообщений с угрозами взрыва сотрудники полиции возбудили уголовные дела о заведомо ложном сообщении о теракте, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. "Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - приводит его слова агентство.

Информация о начале расследования не опубликована, по состоянию на 16.07 мск, на сайте ГУ МВД по Москве и в Instagram-аккаунте ведомства.

Часть 2 статьи 207 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января, после повышения в два раза цены на сжиженный газ. Правительственная комиссия пообещала снизить стоимость топлива, а президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, однако утром 5 января протестующие начали штурмовать здания городских администраций, в том числе в Алма-Ате. До 19 января в Казахстане введено чрезвычайное положение.

Примечание:

"Самолет с 68 пассажирами прилетел в Грузию из Казахстана", "Грузия и Казахстан восстанавливают прерванное авиасообщение", "Бакинские аналитики оценили последствия ввода войск ОДКБ в Казахстан".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 января 2022, 15:12

  • Тумсо пообещал отомстить за похищенных родственниц

    Похищения родственников критиков Кадырова в Чечне и Астрахани стали беспрецедентным методом борьбы с инакомыслием, за похищенных женщин обязательно будет расплата, пообещал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, выступая на митинге в Страсбурге.

09 января 2022, 14:13

09 января 2022, 13:20

  • Депутат Хамзаев проигнорировал призывы отвлечься от ситуации в Казахстане

    Предложение депутата Бийсултана Хамзаева о референдуме по присоединению Казахстана к России не отражает позицию Госдумы и "Единой России", указали его однопартийцы. Заявление Хамзаева лишь отталкивает Казахстан от России, указали политологи. Сам Хамзаев вопреки призывам переключиться на проблемы жителей Дагестана продолжил публично высказываться на тему Казахстана.

09 января 2022, 12:20

09 января 2022, 11:33

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи