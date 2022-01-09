Сообщение о бомбе в посольстве Армении в Москве оказалось ложным

09 января 2022, 16:11

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Силовики не нашли бомбу в посольстве Армении в России, московская полиция расценила письмо о минировании здания как ложное сообщение о теракте.

Как писал "Кавказский узел", 8 января стало известно, что в посольство Армении в России поступило письмо с сообщением о минировании и требованием вывести войска из Казахстана.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну миротворческих сил, состоящих из примерно 2,5 тысячи граждан России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана. 8 января самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских миротворцев в Казахстан.

Здания посольств Армении и Белоруссии после сообщений о минировании были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ силовики не нашли, сообщает сегодня ТАСС.

После сообщений с угрозами взрыва сотрудники полиции возбудили уголовные дела о заведомо ложном сообщении о теракте, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. "Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - приводит его слова агентство.

Информация о начале расследования не опубликована, по состоянию на 16.07 мск, на сайте ГУ МВД по Москве и в Instagram-аккаунте ведомства.

Часть 2 статьи 207 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января, после повышения в два раза цены на сжиженный газ. Правительственная комиссия пообещала снизить стоимость топлива, а президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, однако утром 5 января протестующие начали штурмовать здания городских администраций, в том числе в Алма-Ате. До 19 января в Казахстане введено чрезвычайное положение.