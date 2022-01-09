Инспекторы нашли нарушения в работе краснодарского бара

09 января 2022, 14:13

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Бар в Краснодаре работал в ночное время вопреки антиковидным ограничениям, возбуждено административное дело, отчитался об итогах рейдов краевой департамент потребительской сферы.

Нарушения в работе бара на улице Горького в Краснодаре сотрудники департамента потребительской сферы Кубани обнаружили во время рейдов, которые проводились в ночь на 9 января, сообщила сегодня пресс-служба департамента.

"Бар «Вилсон Паб» работал после 23.00. В отношении юридического лица возбуждено административное производство по статье 20.6.1 КоАП РФ. Организации и ее руководителю грозит крупный штраф", - говорится в сообщении, размещенном в Instagram-аккаунте ведомства.

В крае из-за пандемии действует режим повышенной готовности, работа предприятий общественного питания с 23.00 до 6.00 запрещена, поясняется в публикации.

Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

"Кавказский узел" писал также, что вход в торгово-развлекательные комплексы и заведения общепита на Кубани с 22 ноября 2021 года разрешен только с QR-кодом или справкой о медотводе от вакцинации. На фоне резкого роста числа заболевших власти края также решили ограничить вход в здания органов власти для госслужащих, которые не прошли вакцинацию.

Заведения общепита в Краснодаре выживают в основном за счет доставки, посещаемость кафе и ресторанов резко снизилась после введения требований QR-кодов от посетителей, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" рестораторы.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении QR-кодов и его последствиях - на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".