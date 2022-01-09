Пользователи Instagram высмеяли установку указателя на Дербент в Антарктиде

09 января 2022, 12:20

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Российские полярники установили полученный от мэра Дербента указатель расстояния до этого города от антарктической станции "Восток". Пользователи соцсети сочли акцию неуместным пиаром, призвав чиновников решать насущные проблемы дербентцев.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2015 года Дербент отметил 2000-летие. В городе сохранилось большое количество архитектурных памятников различных исторических периодов, отмечается в справке "Кавказского узла" о Дербенте.

На антарктической станции «Восток» установлен указатель на Дербент, самый южный город России, сообщила 8 января пресс-служба администрации города.

"Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов и президент Фонда международной кооперации "Навигатор" Станислав Аристов передали указатель российским полярникам, которые будут зимовать на антарктической станции «Восток» в 2022 году. Указатель информирует о том, что расстояние до древнего Дербента составляет 13941 км", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

«Восток» - единственная используемая Россией антарктическая станция, на ней российские специалисты проводят научные исследования по изучению Антарктиды, отмечается в публикации.

Сообщение об установке указателя опубликовано 8 января и в Instagram-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 348 тысяч пользователей. К 12.15 мск публикация набрала 77,1 тысячи просмотров, под ней размещено 206 комментариев.

Авторы многих из них отреагировали на отчет чиновников насмешками. "Ну наконец-то", - иронически заметил, в частности, argas9999. "Давно пора, а то сколько раз проскочил этот поворот", - пошутил nizam_nizam_1. "Сулакский каньон почему не указали?" – саркастически поинтересовался saygid_pasha. "Если Киз[ляр] и [село] Зубутли указали бы еще, тогда все было бы просто шик", - насмешливо написал cosmos_1881.

Многие пользователи сочли установку знака неуместным пиаром городских властей. "Все вопросы решены в Дербенте, заняться нечем", - написал, в частности, dobro__oo1. "О чудо... Теперь заживём", - иронически заметил ed__m77.

"И все зажили счастливо в Дагестане", - прокомментировал новость dzhalilov316. "Всё, все проблемы решены", - написал zheka6668990.

"Лучше бы [улицу] Карла Маркса уже асфальтировали наконец. Нам от указателя ни тепло, ни холодно", - укорил чиновников iuriialeksandrov90. "Квартиры в Дербенте, как в Москве, стоят, работы нет, зарплата мизерная", - перечислила проблемы горожан zilfira51.

Администрация Дербента, по состоянию на 12.15 мск, не приняла участие в обсуждении и не прокомментировала упреки пользователей.