Житель Ахтынского района объявлен в розыск после стрельбы в Дербенте

09 января 2022, 07:58

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37-летний житель Ахтынского района Дагестана заподозрен в покушении на убийство, уточнил Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", в результате стрельбы в центре Дербента был ранен один человек. Стрелявшего полиция объявила в розыск.

По версии следствия, стрельбе предшествовал конфликт между двумя мужчинами. В результате один из них - 36-летний местный житель - был ранен. "Потерпевшему причинены огнестрельные ранения, в том числе сквозные", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану, уточнив, что инцидент произошел поздно вечером 6 января.

Стрелявшим оказался 37-летний житель Ахтынского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство человека), он объявлен в розыск, сказано в сообщении, опубликованном 8 января на сайте ведомства.