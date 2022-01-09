Махачкалинский бизнесмен заявил об угрозе банкротства детских клубов

09 января 2022, 04:12

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Предприниматели, занятые в сфере детского досуга, находятся на грани банкротства: детским клубам, в отличие от кафе и других развлекательных заведений, не разрешили работать, заявил глава ассоциации детских клубов Махачкалы Тагир Чавтаров в повторном обращении к властям Дагестана. Пользователи Instagram высказались за открытие детских клубов.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря председатель ассоциации детских клубов Махачкалы Тагир Чавтаров провел пикет с целью привлечь внимание к запрету на работу детских клубов в Дагестане. По его словам, более 400 человек в Махачкале лишились работы из-за этого запрета.

Председатель ассоциации детских клубов и совладелец детского клуба "Тачки" Тагир Чавтаров вновь обратился к властям Дагестана. Он заявил о вероятном банкротстве из-за ковидных ограничений тех бизнесменов, которые заняты в сфере детского досуга. Видеообращение он опубликовал в Instagram-аккаунте детского клуба "Тачки". По данным на 04.00 мск сегодня, 9 января оно набрало 8350 просмотров и 212 комментариев.

"Почему к нам предвзятое отношение? Мы не понимаем, почему игровой аппарат или аттракцион в кинотеатре может работать, а в детском клубе - нет. Почему семья в кафе может пойти, а в детский клуб - нет? В детский клуб, где выполнены абсолютно все требования Роспотребнадзора", - спрашивает Чавтаров.

Кроме того, по его словам, предприниматели продолжают платить арендную плату за помещение. "Аренда никуда не делась. Многие из нас взяли кредиты для поддержки бизнеса после пандемии - выплаты никуда не делись. То же самое с налоговыми платежами. Все мы сейчас на грани банкротства, а некоторые уже продают оборудование", - пожаловался Чавтаров.

В обращении он также отметил, что говорит от имени многих сотрудников детских клубов. "Пожалуйста, не подумайте, что я один. Просто, как я уже говорил, среди сотрудников детских клубов более 80% - это женщины. В Дагестане принято говорить мужчине, вот я и говорю за всех", - сказал он.

Пользователи поддержали Чавтарова. "Я за то, чтобы работали клубы! Мы, мамы, там отдыхаем, пока дети развлекаются", - написала make_up_patilda_shik.

"Кто придумал эти ограничения? Я очень прошу как многодетная мама, услышьте нас. Я верю, вы читаете это, я уверена. Дайте детям радоваться жизни, не лишайте детей радости, разрешите открыться нашему любимому детскому клубу "Тачки", - попросила kamila_gadzhiewa.

"Мы с вами! Рестораны работают, театры и кино набиты битком! Не отнимайте отдых у детей и родителей!" - поддержала Чавтарова alyonakostin.

"Если открыто все, зачем закрываете действие клубы? В чем логика?" - задается вопросом serebro_and05_925.

Напомним, что 26 октября глава Дагестана Сергей Меликов объявил на заседании оперштаба, что с 28 октября для посещения торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов и салонов красоты потребуется QR-код или справка о перенесенном COVID-19. Однако детских клубов не было в числе тех мест, посещение которых стало разрешено. Без QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе в Дагестане невозможно посетить торговые центры, сходить на рынок, эти документы проверяют у посетителей кафе, сообщили местные жители. Нововведение сказалось на работе малого бизнеса, так как количество посетителей в кафе уменьшилось в разы, рассказали предприниматели.