Оппозиция сочла провокацией задержания участников митинга в Сухуме

09 января 2022, 02:14

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Задержание участников митинга, прошедшего в Сухуме 21 декабря, ухудшит внутриполитическую ситуацию и приведет к непредсказуемым последствиям, считает Народно-патриотический союз Абхазии. Местная газета сообщила о задержании еще одного участника акции.

Как писал "Кавказский узел", 8 января Генпрокуратура Абхазии сообщила, что задержаны четверо участников массовых беспорядков, произошедших у стен парламента 21 декабря. "Нужная газета" сообщила о пятерых задержанных.

Народно-патриотический союз Абхазии (НПСА) опубликовал в Telegram-канале "Аидгылара News" заявление в связи с задержаниями участников акции протеста 21 декабря. Организация считает действия правоохранительных органов провокационными. "Действия оперативных служб страны, направленные на задержание участников оппозиционного митинга 21 декабря 2021 года, считаем несправедливыми, провокационными, недальновидными и попросту опасными. Налицо попытки власти устранить политических оппонентов и спокойно избрать карманный парламент", - говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, происходящее в Абхазии является "подрывом идеологических основ" и может привести к "резкому обострению внутриполитической ситуации, дестабилизации обстановки в стране с непредсказуемыми последствиями".

НПСА объединяет девять оппозиционных партий и общественных организаций Абхазии.

Тем временем стало известно имя еще одного задержанного. Им стал Баграт Сурмава. Все задержанные обвиняются в попытке государственного переворота, информирует "Нужная газета".

Напомним, что оппозиция в Сухуме вышла 21 декабря на митинг с требованием отставки президента Аслана Бжании. Социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшились, заявили участники акции. Аслан Бжания оказался выйти к протестующим, после этого участники митинга от здания абхазского драмтеатра в Сухуме, где проходил митинг оппозиции, переместились к администрации президента и предприняли попытку штурма здания парламента. Силовики применили дымовые шашки. ОМОН и военные попытались разогнать участников акции, после чего в толпе произошли потасовки. Участникам митинга удалось добиться встречи своих лидеров с президентом Абхазии. После переговоров участники митинга разошлись, а абхазская оппозиция решила отложить требование об отставке президента. Оппозиция подождет исполнения Асланом Бжанией обещаний по кадровым перестановкам и по их итогам примет решение о дальнейших действиях, заявили представители оппозиции.