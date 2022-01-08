Самолет с 68 пассажирами прилетел в Грузию из Казахстана

08 января 2022, 19:33

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Осуществлен первый за три дня авиарейс из Казахстана в Грузию. Самолет с 68 пассажирами на борту прибыл из Нурсултана в Кутаиси.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что Грузия и Казахстан восстанавливают прерванное авиасообщение. Гражданам Казахстана, которые не могут вылететь из Грузии с 4 января, сообщили, что с сегодняшнего дня аэропорт в городе Актау на юго-западе Казахстана возобновит работу.

Самолет авиакомпании FlyArystan с 68 пассажирами прибыл сегодня из Нурсултана в Кутаиси. По данным МИД Грузии, только три пассажира этого рейса являются грузинскими гражданами. В ближайшее время на родину должны вернуться рейсом из города Актау еще 60 грузинских граждан. На сегодня также намечен рейс Кутаиси–Нурсултан, пишет "Грузия Online".

Напомним, жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Позже протесты охватили всю страну. До 19 января в Казахстане введено чрезвычайное положение. По последним данным, число задержанных в результате протестов превысило 4,4 тысячи человек. Во время беспорядков погибли 18 военнослужащих и полицейских. Среди мирных жителей от огнестрельного ранения погиб сотрудник телеканала "Алматы", написал сегодня "Интерфакс".