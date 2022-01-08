08 января 2022, 17:29
Мужчина попал под пассажирский поезд в Сочи
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Житель Челябинской области погиб, попав под пассажирский поезд, следовавший по маршруту Имеретинский курорт - Москва.
Сообщение о инциденте поступило от дежурной по станции Туапсе, проинформировали в Управлении на транспорте МВД по ЮФО.
"На перегоне Лазаревское - Водопадный машинист пассажирского поезда Имеретинский курорт - Москва применил экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезда избежать не удалось, смертельно травмирован мужчина 1980 года рождения, житель Челябинской области", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
"Следователи заинтересовались ДТП с поездом на Кубани", "Четыре человека попали в больницу после столкновения "скорой" с поездом на Кубани", "Человек пострадал в ДТП с участием поезда в Дагестане".
Автор: "Кавказский узел"
08 января 2022, 17:43
-
Сторонники Саакашвили анонсировали акции неповиновения
На 100-й день заключения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили его сторонники в ходе акции у руставской тюрьмы объявили о создании групп неповиновения и начале антиправительственных митингов по всей стране.
08 января 2022, 16:58
-
Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе
Азербайджанские военные открыли огонь в направлении села Верин Шоржа, рассказал глава общины. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций со стороны Армении с использованием гранатометов и крупнокалиберного оружия.
08 января 2022, 15:59
-
Жители Дагестана нашли пропавших рыбаков
Два рыбака, пропавшие 4 января в Каспийском море, найдены близ Нордового острова, сообщило МЧС Дагестана.
08 января 2022, 15:50
-
Посольство Армении в России заявило об угрозах из-за ситуации в Казахстане
Письмо с угрозами о минировании и требованием вывести войска из Казахстана поступило в посольство Армении в России, сообщили в дипмиссии.
08 января 2022, 15:14
-
Безразличие к голодовке Магамадова и Исаева вынудило их прервать акцию протеста
Братья Салех Магамадов и Исмаил Исаев прекратили голодовку с требованием перенести рассмотрение дела из Ачхой-Мартановского суда в другой регион из-за ухудшения здоровья и отсутствия реакции со стороны госорганов, рассказал представитель Кризисной группы "СК SOS". По решению Верховного суда Чечни, братья останутся под арестом до 26 января, на этот день намечено новое заседание суда о продлении меры пресечения, сообщил адвокат.
-
08 января 2022, 04:4023
Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе Анатолий Квашнин
-
08 января 2022, 01:242
Суд в Чечне отказался освободить Магамадова и Исаева
-
07 января 2022, 17:2911
Правозащитники обратились к Путину в связи с похищениями родных критиков Кадырова
-
07 января 2022, 14:59
Журналист Полад Асланов начал голодовку в тюрьме
-
07 января 2022, 04:282
Бывший глава Генштаба Грузии освобожден в Германии
-
06 января 2022, 23:32
Масочный режим в церквях Волгограда отдали на откуп прихожанам
-
08 января 2022, 15:59
Жители Дагестана нашли пропавших рыбаков
-
08 января 2022, 15:03
Армянские миротворцы прибыли в Казахстан
-
08 января 2022, 13:05
Подросток отравился угарным газом в Ингушетии
-
08 января 2022, 11:34
Отменены авиарейсы из Сочи в Казахстан
-
08 января 2022, 10:34
Три человека пострадали при хлопке газа в Дагестане
-
08 января 2022, 02:24
МИД Грузии счел неоправданным включение Лашкаравы в список ЮНЕСКО
-
07 января 2022, 23:25
Третьи сутки поиска рыбаков в Каспийском море завершились без результата
-
07 января 2022, 21:17
Эксперты связали смерть Лашкаравы с употреблением наркотиков
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
08 января 2022, 11:34
Отменены авиарейсы из Сочи в Казахстан
-
08 января 2022, 08:25
Четыре человека попали в больницу после массовой драки со стрельбой в Краснодаре
-
22 сентября 2021, 14:4527
Кадыров Рамзан Ахматович
-
13 декабря 2021, 14:44
BERG...man TbilisiЗенит и Динамо - лидеры. Ахмат победил. РПЛ уходит в отпуск 19
-
29 ноября 2021, 09:55
BERG...man TbilisiАхмат вновь выиграл! Присмотритесь к Динамо. Обзор тура РПЛ 10
-
27 ноября 2021, 09:08
BERG...man TbilisiО соперниках сб. России и Украины в стыках на ЧМ- 22. Вангуют - все! 41
-
02 января 2022, 11:46
К истории интернет-цензуры в России: как заблокировали сайт "ОВД-инфо"*
-
29 декабря 2021, 17:20
Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне
-
31 декабря 2021, 18:40Общественный проект "БАЛКАРИЯ-зов Родины" начал перепись балкарского народа
-
30 декабря 2021, 20:30Мать Евгения Ипатова за три месяца не получила от правоохранительных органов никакой информации о гибели сына
-
30 декабря 2021, 19:29Супругов Котляровых выдвинули на соискание премии Президента РФ
-
26 декабря 2021, 00:25Председателем «Координационного совета адыгских общественных объединений» избран Аслан Бешто
-
22 декабря 2021, 13:28Вышла книга историка из КБР Асланбека Мирзоева о культуре черкесского наездничества
-
05 января 2022, 00:04
К исследовательской и идеологической «демаркации» границ Ингушетии
-
05 января 2022, 00:03
История границ Ингушетии: 1770-е – 2010-е гг.