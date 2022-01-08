08 января 2022, 17:29

Мужчина попал под пассажирский поезд в Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Челябинской области погиб, попав под пассажирский поезд, следовавший по маршруту Имеретинский курорт - Москва.

Сообщение о инциденте поступило от дежурной по станции Туапсе, проинформировали в Управлении на транспорте МВД по ЮФО.

"На перегоне Лазаревское - Водопадный машинист пассажирского поезда Имеретинский курорт - Москва применил экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезда избежать не удалось, смертельно травмирован мужчина 1980 года рождения, житель Челябинской области", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Примечание:

"Следователи заинтересовались ДТП с поездом на Кубани", "Четыре человека попали в больницу после столкновения "скорой" с поездом на Кубани", "Человек пострадал в ДТП с участием поезда в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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