Подросток отравился угарным газом в Ингушетии

08 января 2022, 13:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пострадавший в результате отравления газом находится в реанимации Детской республиканской клинической больницы в Назрани.

Инцидент произошел в 23.35 мск 7 января. Спасателям поступило сообщение, что подросток 2006 года рождения доставлен в больницу с признаками отравления угарным газом, проинформировало ГУ МЧС по Ингушетии.

Аварийная служба, прибыв в дом пострадавшего, выяснила, что в ванной комнате в нарушение норм и правил был установлен отопительный газовый котел без вытяжной трубы. "Состояние пострадавшего тяжелое - находится в реанимации", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале 2021 года двое взрослых и семь детей были госпитализированы после отравления газом в многоквартирном доме в Назрани. Работники газовой службы причиной инцидента назвали неисправную вентиляцию подъезда. После инцидента было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.