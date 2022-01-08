08 января 2022, 11:34

Отменены авиарейсы из Сочи в Казахстан

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запланированные на январь рейсы из Сочи в Казахстан отменены на неопределенный срок.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что Грузия и Казахстан восстанавливают прерванное авиасообщение. Гражданам Казахстана, которые не могут вылететь из Грузии с 4 января, сообщили, что с сегодняшнего дня аэропорт в городе Актау на юго-западе Казахстана возобновит работу.

Рейсы, которые были запланированы в январе из Сочи в Казахстан, отменены, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". Ранее пресс-служба сочинского аэропорта объявляла об открытии новых прямых направлений авиакомпании Nordwind из курорта в Нур-Султан и Алма-Ату. Первый рейс должен был состояться 15 января, а следующий - 19. "В связи со сложной ситуацией в Казахстане, по информации авиаперевозчика, планируемые в январе рейсы из Сочи отменены. О начале полетов будет сообщено дополнительно", - цитирует оператора аэропортов РИА "Новости".

Напомним, жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Позже протесты охватили весь Казахстан. На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку. Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана, заявил 6 января генсек организации Станислав Зась. У здания парламента в Грузии 7 января прошла акция в поддержку казахского народа, участники которой заявили, что ввод войск ОДКБ из-за протестов недопустим. По данным ООН на 7 января, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек, по данным МВД республики, погибли 18 силовиков.

Примечание:

"Пашинян заявил об отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан", "Командование отрицает отправку в Казахстан военных из Ростовской области",  "Объявлена дата встречи в Москве представителей Армении и Турции".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 января 2022, 13:33

  • Бакинский активист Ибрагимов отпущен из полиции

    Задержанный 7 января в Баку на одиночной акции протеста активист Гияс Ибрагимов вечером того же дня был отпущен. Он заявил, что продолжит протесты, если правительство и далее не станет выплачивать ему денежную компенсацию, назначенную Европейским судом по правам человека.

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